Porezna zatvorila 448 objekata, skoro 900 posto više nego lani! "Zapravo tek počinjemo"

"Imali smo ove godine, što je također novost, povećanje zabrane obavljanja djelatnosti i ta je brojka najznačajnije rasla - od 45 zabrana obavljanja djelatnosti prošle godine došli smo na 448 što je povećanje od 896 posto u odnosu na prošlu godinu", rekao je Kutleša. Napomenuo je da zabrana nije trajna, već se radi o zabrani obavljanja djelatnosti u trajanju od osam dana, naravno za prvi put.