Šibenski ugostitelj opisao za N1 kako su mu inspektori zatvorili kafić: "Popili su dva piva pa izvadili značke"

"To što odradimo u sezoni, zimi se kripamo jer moramo držati sedam, osam ljudi na plaći da bi netko radio iduću godinu. Prošle godine nam je bilo sedam, osam inspekcija. Ove godine ovo je prvi put, ali imamo saznanja da su bili tu i nadgledali, neka rade svoj posao, ali neka puste nas da radimo svoj. Izdržat ću, nije nas ubila ni korona pa neće ni ovo, gradim to 14 godina i neće mi to srušiti u osam dana, ali taj način demotivira. Radim, zaradim i ulažem u posao, plaćam uredno sva davanja, a oni te kazne, radiš legalan posao, a stalno si u strahu da će doći i zatvoriti te."