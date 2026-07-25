Porazna inspekcija

Vratimo li se još malo unatrag, a sve su to slučajevi koji ispisuju birokratsku antologiju ovdašnje kafkijansko-gogoljevske tragikomične stvarnosti, u medijskim arhivima nalazimo slučaj iz 2017. kada je Porezna uprava kaznila jednu obrtnicu s 10.000 ondašnjih kuna jer je na izdanom fiskaliziranom računu u iznosu od 30 kuna svoj poslovni prostor navela pod oznakom P1, a isti je u Poreznoj upravi bio prijavljen s oznakom p1. Ona je na računu umjesto malog ispisala veliko slovo. Ne neko drugo slovo nego isto, ali ispisano verzalom, a ne kurentom. Nju je tada taj banalni tipfeler koštao 10.000 kuna kazne.