Zamjenica šefa Porezne o zatvaranju lokala u Šibeniku: Ovo nije kazna, nego način da spriječimo one koji krše zakon

Ovo nije kazna, nego način da pokušamo spriječiti one koji krše zakon da ga dalje krše. Zakon je propisao da mjera može trajati od 8 dana do 6 mjeseci. Nikoga ne bismo zatvorili za višak od 4 eura, već isključivo recidiviste koji to ponavljaju. I to su oni koji imaju model ponašanja: 'Ja napravim prekršaj, platim neku kaznu'. Oni su to prema našoj analizi ukalkulirali u svoj model poslovanja. Zato smo ove godine promijenili porezni propis koji je to dopuštao.