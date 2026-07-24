'NE ZATVARAMO ZBOG 4 EURA'
Zamjenica šefa Porezne o zatvaranju lokala u Šibeniku: Ovo nije kazna, nego način da spriječimo one koji krše zakon
Zamjenica ravnatelja Porezne uprave Mila Vukoja obratila se medijima nakon odluka o zatvaranju ugostiteljskih objekata, pojasnivši razloge zbog kojih se izriču mjere privremene zabrane rada.
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Porezna uprava održala je konferenciju za medije nakon odluka o zatvaranju ugostiteljskih objekata. Podsjetimo, jedan ugostiteljski objekt zatvoren je zbog viška od 4,30 eura u blagajni, dok je drugi kažnjen jer je tijekom održavanja Svjetskog prvenstva u nogometu posluživao piće izvan radnog vremena bez izdavanja računa.
Uoči konferencije Porezne uprave u programu N1 televizije gostovao je Davor Perković, šibenski ugostitelj i vlasnik zatvorenog kafića Moby Dick.
Iz Porezne uprave poručili su kako se mjera zatvaranja objekta ne donosi zbog jedne pojedinačne pogreške, nego u slučajevima kada se utvrdi ponavljano i sustavno kršenje poreznih propisa.
Isto je tijekom izjave medijima poručila i Mila Vukoja, zamjenica ravnatelja Porezne uprave.
'Nikoga ne bi zatvorili zbog 4 eura viška, već isključivo koji ponavljaju najteže porezne prekršaje'
"Govorimo o nadzoru fiskalizacije u krajnjoj potrošnji, našem uobičajenom poslu kao i svake godine. Neke mjere su sada pojačane pa smo od početka godine napravili 4082 nadzora, s 2760 nezakonitosti, 1757 prekršajnih naloga i 173 mjere privremene zabrane rada. Od 1.6. imamo pojačane nadzore fiskalizacije u morskim područnim uredima i u Gradu Zagrebu. Mi se nalazimo ondje gdje su gospodarske aktivnosti.
Mi, za razliku od poreznih obveznika, smo u lošijem položaju. Nekad je država u lošijem položaju jer nas obvezuje porezna tajna. Ne smijemo iznositi konkretne podatke iz spisa, mjera zabrane rada primjenjuje se isključivo na recidiviste, dakle na one koji su imali značajne viškove i manjkove koje su ponavljali više puta. To su najveći porezni prekršaji. Dakle, imali su više puta najteže porezne prekršaje.
Ovo nije kazna, nego način da pokušamo spriječiti one koji krše zakon da ga dalje krše. Zakon je propisao da mjera može trajati od 8 dana do 6 mjeseci. Nikoga ne bismo zatvorili za višak od 4 eura, već isključivo recidiviste koji to ponavljaju. I to su oni koji imaju model ponašanja: 'Ja napravim prekršaj, platim neku kaznu'. Oni su to prema našoj analizi ukalkulirali u svoj model poslovanja. Zato smo ove godine promijenili porezni propis koji je to dopuštao.
Moramo osigurati konkurentno okruženje onim poreznim obveznicima koji poštuju propise. Ovo ne znači da mi poreznom obvezniku nećemo zabraniti privremeni rad ni kada napravi veliku poreznu grešku, dakle to nisu oni koji su prvi put nešto napravili.
Kad izdate i nešto izvan radnog vremena, dužni ste izdati račun. Jasan nam je interes javnosti u ovoj situaciji, ovo je samo mali segment poslovanja Porezne uprave. Zato dajemo izjavu.
Porezni obveznici kojima je izrečena zabrana rada, nije riječ o 4 eura, u spisu se vidi zašto je došlo do zabrane rada. Imat ćemo i dalje pojačane aktivnosti tamo gdje se odvijaju gospodarske aktivnosti", kazala je zamjenica šefa Porezne uprave.
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