“Potražnja za sezonskim radnicima nikad nije bila veća u posljednjih 20 godina”

Alen Mrvac s portala MojPosao gostovao je u Newsroomu u kojem je komentirao nadolazeću turističku sezonu i sve veću potrebu za sezonskim radnicima.

“Proteklih godina primjećujemo porast potražnje za radnom snagom, i to ne samo za sezonskim radnicima. No, ove će nam godine u sezoni nedostajati oko 60 tisuća radnika, a prošle godine je brojka stala na 52 tisuće. Već se neko vrijeme nalazimo u eri rekordne potražnje za radnom snagom. Potražnja nikad nije bila veća no u posljednjih 20 godina otkad postoji portal Mojposao”, rekao je Alen Mrvac.

Navodi kako su u trenutku lockdowna ugostitelji stopirali i čekali što će biti sa sezonom.

“Smjer u kojem turizam ide, nije dobar smjer. Trebamo napraviti neki balans” Počela potražnja za sezonskim radnicima. Ovo su najtraženija zanimanja

“Zatim je došla 2022. godina koja je srušila sve rekorde i nadmašila 2019. godinu. Svaki drugi oglas koji se odnosi na turizam se odnosi na sezonski posao. Dio tih sezonaca će na koncu ostati raditi za stalno”, rekao je Mrvac te je dodao: “I dalje u potražnji radnika dominiraju priobalne županije, u prvom redu Splitsko-dalmatinska u kojoj se nalazi gotovo trećina oglasa, potom Primorsko-goranska pa Istarska i Zadarska. Radnicima je najbitnija plaća, a najvažnije je da je sigurna i redovita što ide u prilog tomu da dio poslodavaca ne drži do svoje riječi i da ostaju dužni. Nadamo se će s godinama sigurnost plaće biti presudni kriterij. Plaća mora biti sigurna, dolaziti na vrijeme i onakva kakva je dogovorena”.

Mrvac kaže kako su sezonski radnici svjesni toga da se radi o specifičnom načinu rada i da se obujam posla tijekom ljeta intenzivira što podrazumijeva česte prekovremene radne sate. Svjesni su toga da može doći do određenih odstupanja od onog što je dogovoreno. Većina ljudi ima viša očekivanja od stvarnih plaća. Očekujemo 400 do 500 eura veće plaće u sezoni nego tijekom ostatka godine. Sigurni smo da da one tijekom sezone rastu, međutim, s obzirom na inflaciju, očekivanja radnika su nešto viša nego što su bila prošlih godina. Na poslodavcima je sad da se iskažu”.

Mrvac kaže kako su radnici iz Slavonije čitav niz zadovoljavali potrebe poslodavaca, ali ulaskom u Schengen zonu sigurno je da radnici imaju veću mogućnost izbora i samim time se taj bazen značajno smanjio.

“Slavonija više ne može iznijeti sezonu na onaj način, a i potrebe u turizmu su sve veće i veće. Od 50 tisuća zaposlenih radnika u turizmu prošle godine, 20 tisuća njih je bilo domaćih. Najviše stranih radnika dolazi iz regije, a na trećem mjestu je bio Nepal. Iznenadilo me da su Nepalci ispred državljana Sjeverne Makedonije. Sigurni smo da bi poslodavcima, kad bi mogli birati, prvi izbor bio domaći radnik. Tu se uglavnom radi o državama koje gospodarski zaostaju za Hrvatskom”, kazao je.

Za kraj kaže kako se za sezonski posao ljudi najčešće odlučuju za vrijeme srednje škole, studija ili nakon završetka.

