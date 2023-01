Na istoku Hrvatske došlo je do potresa.

Jutros, 5. siječnja 2023. godine u 6 sati i 12 minuta seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres 10 km istočno od Belog Manastira.

Magnituda potresa iznosila je 3.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV-V stupnja EMS ljestvice, priopćila je Seizmološka služba.

Prvotne su informacije bile da je epicentar potresa bio u Mađarskoj.

