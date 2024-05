Poznati datumi školskih praznika za iduću godinu: Evo kako će izgledati školska godina

Podijeli :

Nastava se, kao i inače organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana.

Nastava u školskoj godini 2024./2025. počinje 2. rujna 2024., a završava 18. lipnja 2025. godine, odnosno 23. svibnja 2025. za maturante. Prvo polugodište će trajati od 2. rujna do 20. prosinca 2024., a drugo polugodište od 7. siječnja do 18. lipnja 2025. godine, odnosno do 23. svibnja za maturante, piše net.hr.

Praznici u školskoj godini 2024./2025.

Jesenski praznici su 31. listopada 2024. godine, a nastava počinje 4. studenoga 2024. godine

Prvi zimski praznici počinju 23. prosinca 2024. godine i traju do 6. siječnja 2025. godine, a nastava počinje 7. siječnja 2025. godine

Drugi zimski praznici počinju 24. veljače 2025. godine i završavaju 28. veljače 2025. godine, a nastava počinje 3. ožujka 2025. godine

Proljetni praznici počinju 17. travnja 2025. godine i završavaju 25. travnja 2025. godine, a nastava počinje 28. travnja 2025. godine

Nastava završava 19. lipnja

Ljetni praznici počinju 19. lipnja 2025. godine. Međutim, to se ne odnosi na učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature. Sve to se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Ministarstvo je jasno definiralo broj nastavnih dana – najmanje 175 za učenike i najmanje 160 za maturante. Godišnjim planom i programom rada škole određuje se raspored nastavnih dana te nenastavnih aktivnosti poput ispita državne mature ili proslava Dana škole.

Državni praznici tijekom školske godine 2024./2025.

1. studenog (petak) – Svi sveti

18. studenog (ponedjeljak) – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

25. prosinca (srijeda) – Božić

26. prosinca (četvrtak) – Sveti Stjepan

1. siječnja (srijeda) – Nova godina

6. siječnja (ponedjeljak) – Sveta tri kralja

20. travnja (nedjelja) – Uskrs

21. travnja (ponedjeljak) – Uskrsni ponedjeljak

1. svibnja (četvrtak) – Praznik rada

30. svibnja (petak) – Dan državnosti

19. lipnja (četvrtak) – Tijelovo

