U utorak je održan koalicijski sastanak HDZ-a i partnera. Izjavu nakon sastanka dao je ministar Oleg Butković.

“Koalicija je stabilna”, započeo je ministar Butković.

Osvrnuo se i na stanje u VSOA-i i konferenciju predsjednika RH Zorana Milanovića. “Predsjednik je iznio difamacije i ružno je govorio o ministrima, ali mi smatramo da je predloženi kandidat čovjek koji ima sve reference, stabilan je i dobar je i mislimo da bi predsjednik to trebao prihvatiti”, rekao je.

Milanović: Ovo je ozbiljan pokušaj rasturanja ustavnih i zakonskih pravila

Kaže da je čelno mjesto u VSOA-i bitno i da treba naći rješenje. “Treba razgovarati o čovjeku i njegovim referencama. Na predsjedniku je hoće li to prihvatiti ili neće.”

“Hoće li se morati naći neka alternativa rješenja… Treba naći rješenje da VSOA funkcionira”, dodao je.

Premijer Andrej Plenković je rekao da nacionalna sigurnost nije ugrožena, a Milanović je rekao da je ona kompromitirana.

“Ništa nije kompromitirano ni ugroženo. Treba riješiti pitanje čelnog mjesta, postoji kandidat, postoji kandidat, predsjednik se s tim nije usuglasio”, kaže Butković.

Što s viškom plina?

Osvrnuo se i na stanje u HEP-u. “Mi smo kad je situacija s plinom bila takva da je cijena bila 230 eura, htjeli smo intervenirati da budemo sigurni d a ćemo imati dovboljno plina. Vlada je rgulatorno reagirala i zaštitili smo 200 tisuća kućanstava. Mi smo tako osigurali da kad je velika cijena plina, da se odredi cijena po kojoj će Ina propustiti plin HEP-u po cijeni od 41 eurpo po megavat satu. U tom smislu nema govora je HEP bilo što izgubio.

Kasnije se dogodilo da je bila blaga zima i da je pala cijena plina. Sad imamo situaciju da postoje viškovi plina i da treba dodatno regulirati to pitanje i to će Vlada učiniti u četvrtak na sjednici i time će se to pitanje zatvoriti”, kazao je ministar Butković.

HEP prvo najavio da će višak plina koristiti i prodati, a sad okreće ploču

“Što znamo u ovom trenutku? Još nismo dobili cijelu sliku stanja, nismo dobili određene odgovore od HROTE-a”, naveo je, dodajući da HEP i građani nisu ništa izgubili.

“Cijelu ovu situaciju kad postoje viškovi, kad su skladišta puna… Ono što sad mogu reći je da će Vlada u četvrtak to pitanje riješiti na način da se neće prodavati viškovi plina”, kazao je.

Je li Filipović obavijestio Butkovića da mu je HEP pisao o viškovima?

“Posotoje različita pojašnjenja i tvrdnje tko je kome što pisao u kojem trenutku. To utvrđujemo i vidjet ćemo što se događa. To je u trenutku sada kada je informacija došla do toga da znamo da postoji višak plina i da je prodan po nekoj cijeni koja je rubna, niža, po metodologiji koju zakonski radi HROTE… Sve ćemo utvrditi, donijet ćemo novu regulativu i to ćemo riješiti u četvrtak”, odgovorio je Butković, navodeći da postoje oprečna pisanja i da sada nema cijeli pregled slike trentnutno.

“Svi dužnosnici, gradonačelnici, predsjednici Uprava moraju se ponašati u skaldu s propisima i toga bi se svi trebali držati”, navodi, dodajući da ako se toga ne drže, trebali bi snositi odgovornost.

