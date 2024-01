Pravni stručnjak za N1: Kako god to suci nazivali, ovo što rade je štrajk

Podijeli :

Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu i stručnjak za radno pravo Viktor Gotovac, gostovao je u N1 Newsroomu s Domagojem Novokmetom i komentirao mjere upozorenja sudaca.

No, najprije, iako suci klasificiraju svoje postupke kao mjere upozorenja, ministar Ivan Malenica nazvao je to, pomalo nesigurno, štrajkom.

“To je jako dobro koje pitanje mnogo objašnjava. Što su mjere upozorenja? One impliciraju prosvjed, koji se održava u javnom prostoru, izvan radnog vremena i tad se iznose zahtjevi, stavovi i očekivanja. Po mom mišljenju, ovo je sigurno štrajk. Definicija štrajka je da uskraćujete jedan dio svog rada da biste iskamčili neki svoj zahtjev. Nekom svom poslodavcu stavljate u izvjesnost štetu koju ćete mu učinite time što ne obavljate svoj posao”, rekao je Gotovac i dodatno pojasnio:

“Suci mogu reći da obavljaju jedan dio posla, ali jedan ne obavljaju. Nije li upravo jasno da je to štrajk? Nije ni bijeli štrajk jer bi on značio pridržavati se pravila struke. U tom pogledu, to je štrajk. Međutim, da bismo došli do konačnog rješenja da je to štrajk i kao takav nezakonit, trebali bismo sudski postupak, o kojem bi odlučivali suci. Koji bi možda odlučili emotivno i presudili da to nije štrajk ili bi se izuzeli jer su suci i ne mogu odlučivati sami o sebi. Ovo su, naravno, hipoteze, ali ovo je štrajk jer se ne obavlja dio posla.”

Jesu li se suci odlučili za ovako kreativnu i fluidnu definiciju svog poteza da bi izbjegli propitivanje o tome jesu li u mogućnosti zakonito štrajkati?

“Suci su svjesni da bi štrajk bio nezakonit pa nekako bježe od tog pojma i ne žele ga koristiti. Bojim se da to nitko ionako ne bi ni utvrdio. Tu imamo veliki problem. Na prvoj godini Prava se uči da činjenica da ste neki ugovor nazvali ugovorom o djelu, a da je sadržajem ugovor o radu, to neće promijeniti narav sadržaja, bit će ugovor o radu kako ga god nazvali. Tako je i ovo štrajk, kako ga god oni nazivali”, odgovorio je Gotovac i napomenuo da su suci dužnosnici koji postupaju u ime Republike Hrvatske.

Nije ovo jedinstvena situacija, štrajkaju i suci u Sloveniji.

“Bitna je razlika između Hrvatske i Slovenije, velika. Zato je deplasirano baviti se Slovenijom. Živimo u Hrvatskoj i definira nas naše okruženje. Druga bitna razlika je da imamo Zakon o radu koji je donesen 1995. i jasno je uredio pitanje štrajka, a u njemu imamo monopol sindikata. U Sloveniji je definicija štrajka još iz vremena Jugoslavije, a po njoj ga može organizirati grupa građana. Zato je Slovenija nebitna za hrvatske prilike”, ističe profesor.

Ipak, suci nisu zadovoljni ni u drugim zemljama Europske unije.

“Siguran sam da u Hrvatskoj zaposleni općenito nisu zadovoljni svojom plaćom. Mislite da su ministar Ivan Malenica ili premijer Andrej Plenković zadovoljni svojim plaćama? Sigurno nisu. Ali, ne govorimo je li netko zadovoljan ili nije nego je li postupanje zakonito ili nije. Kod sudstva je to važno jer kod sudaca vjerujemo da postupaju zakonito. Ako svojim potezom tako ne postupaju, utječu na percepciju javnosti”, kaže Gotovac.

Pojasnio je i da suci nisu nemoćni jer postoje metode koje nisu konfrontacijski.

“Trebali su izaći na ulicu i prosvjedovati, a ne otkazivati ročišta”, zaključio je Viktor Gotovac.

