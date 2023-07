Butković komentirao Milanovićev potez: To je nezapamćeno, to nije normalno

Podijeli :

N1, Ilustracija

U Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK) danas je održana svečana akademija na kojoj je obilježen Dan HOK-a. U sklopu Akademije najzaslužnijim obrtnicama i obrtnicima dodijelljena su najviša priznanja HOK-a "Zlatne ruke“. S novinarima je nakon toga razgovarao potpredsjednik Vlade Oleg Butković.

Ministar kaže da o situaciji u HEP-u danas ne zna puno više nego jučer te da će se o temi HEP-a i cijena plina raspravljati na sjednici Vlade.

“Ono što se dogodilo će se utvrditi, ja nemam podatkaa u ovom trenutku. Ne mogu ništa reći jer ih nisam vidio, nisu mi dostavljeni. Sutra će nakon sjednice Vlade bit sve obješnjeno i rastumačeno”, kaže dodajući daće se sve znati nakon sutrašnje sjednice Vlade. “Nemam ja što obećati, premijer je naložio da se sve istraži. Ja neću tražiti ničiju ostavku, nisam tu da tražim ostavke, ja sam član Vlade. Oko ove situacije ne mogu reči jer ne znam tko je odgovoran”, kaže.

Ministar Butković: Moje intelektualne i političke sposobnosti su srednje razine Butković: “Po naravi sam strpljiv, a za politiku morate biti malo i nadareni”

Na pitanje kako to izgleda kad on kao potpredsjednik Vlade za gospodarstvo kaže da nema pojma Butković odgovara: “Nemojte sad reći da potpredsjednik Vlade ništa ne zna, nešto malo znam i o tome što znam, to sam vam rekao.”

“To nije dobra situacija, nije normalna i ona se mora promijeniti”, poručuje. “Energetski sustav jest složen, to je vrlo složen, kompliciran sustav i pravno i zakonodavno i na terenu. Tu treba neko vrijeme da se sa svim do kraja upoznamo”, kaže Butković.

Dodaje da sustav može biti jednostavniji, ali da mora biti pravedan i transparentan. “Bilo bi bolje da ga što više ljudi razumije, za to se svi trebamo zalagati”, kaže.

Zabrana s Pantovčaka

Na pitanja o situaciji u VSOA-i, Butković kaže kako smo vidjeli jučerašnju konferenciju predsjednika Republike. “Neko rješenje će se naći, ali ta situacija nije dobra. Neko rješenje će se naći da služba funkionira, ali dok nemate čelnog čovjeka… Mislim da je Vlada predložila čovjeka koji je dobar kandidat, predsjednik se nije složio, pitajte ga zašto”.

“To je potez koji je nezapamćen. Svako od novinara ima pravo doći, pitati i znati. Zabraniti dolazak, to nije normalno”, kaže Butković o zabrani novinaru Jutarnjeg lista da dođe na pressicu na Pantovčak.

Upitan sprema li se on na novi mandat, odgovrio je: “A to bi bio četvrti… Vidimo se.”

