Profesorica o sukobu dva brda: Šaljemo poruku male nekonzistentne države

Profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti, Đana Luša, gostovala je u N1 studiju uživo i komentirala aktualne teme.

Uoči utakmice Hrvatska – Japan, Luša se osvrnula na usporedbu dvije države.

“Japan je puno uložio u svoju sportsku diplomaciju. Japanski igrači igraju u velikim europskim klubovima, ali je puno uložio u profesionalizaciju nogometne lige”, rekla je Luša.

Japan možda ima novac, ali Hrvatska ima ono što oni nemaju, a to je talent, što pokazuje i činjenica da smo u mnogim sportovima dosegnuli svjetski vrh, smatra profesorica.

“Mi smo mala država, ali vrlo uspješna u sportu. To je nešto na čemu Hrvatska gradi svoj imidž i brend u inozemstvu”, rekla je Luša.

Komentirala je i fenomen toga što su brojni Japanci koji žive u Hrvatskoj rekli da će navijati za Vatrene.

“To je dio njhovog mentaliteta, smatraju da je stvar i poštovanja i izražavanja lojalnosti to kad kažu da će navijati za Hrvatsku. Riječ je o ljudima koji puno rade, oni su odani naciji, tu individualizam nije izražen, nego kolektivni duh. Za razliku od drugih reprezentacija koje se baziraju na nekim zvijezdama, Japanci njeguju to zajedništvo, nitko ne odskače, svi su podređeni kolektivu. Možemo reći da je tu sličnost između Hrvatske i Japana”, rekla je Luša.

Profesorica na Fakultetu političkih znanosti komentirala je i prijepore oko obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

“Hrvatska je članica Europske unije. Ako se Europska unija odlučila za ovaj model, smatram da bi Hrvatska kao mala država taj model trebala podržati. Tu postoje brojne nedoumice ili sive zone oko same ovlasti, načina donošenja odluka, je li Hrvatska obvezna i osjeća li obavezu pomagati samo saveznicima, dakle članicama NATO-a. Ukrajina to nije, a dio oporbe to komentira u tom kontekstu, ali radi se o kršenju međunarodnog prava, napadu na suverenu državu i ako se ne postavimo jasno po tom pitanju, postavlja se pitanje što mi možemo očekivati u tom kontekstu”, rekla je Luša.

Istaknula je i da mjesecima svjedočimo disbalansu politike predsjednika Vlade i predsjednika Republike. “Time šaljemo poruku nekonzistentne male države. S jedne strane, imamo veliku podršku premijera, a s druge kočnicu predsjednika i tako smo portretirani u stranim medijima. Kad nađete koje se države protive obuci, uz Austriju i Mađarsku uvijek se spominje Hrvatska, uz spominjanje političkih debata”, rekla je Luša.

Komentirala je i rezultate istraživanja, koji su pokazali da se većina građana Hrvatske protivi obuci.

“S jedne strane, javno mnijenje podložno je narativu koji se javlja u medijima. Ljudi prateći ovo sve dovode u pitanje ovakav angažman Hrvatske, a s druge strane, rat u Hrvatskoj i sve što je donio, mislim da su ljudi i sada zasićeni ratom općenito i smatraju da bi upravo ovo Hrvatsku stavilo na kartu onih meta nekakve osvete ili na kartu država koje se aktivno uključuju u neki sukob. To je opasno u kontekstu gospodarstva koje je ovisno o turizmu”, rekla je Luša.