Mario Gudelj
Voditelj Pantheona: Javni prostor je od starta zatrovan. Mogli ste pročitati da ćemo isušiti rijeku Glinu. To je nestvarno!
Voditelj projekta Pantheon Mario Gudelj gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirao viziju i detalje projekta.
Opisao je glavnu viziju projekta tog podatkovnog centra: "Mi u ovoj situaciji imamo projekt koji je nestvaran iz dosadašnjih iskustava ulaganja u RH i širu regiju. Taj projekt otvara priču koja je za budućnost fenomenalna. Naša vizija je ta da iskoristimo mogućnost da taj projekt realiziramo, i da u sklopu tog programa u Hrvatsku donesemo industriju budućnosti koja će promijeniti sve u ovoj državi pozicionirati ju u sam vrh digitalne transformacije Europske unije, pa i svijeta".
Hrvatska, kaže, ima puno komparativnih prednosti u odnosu na neke druge države.
"Naravno da je bila dvojba gdje krenuti s takvim centrom. Zemlja za ovakve data centre treba velike površine. Nažalost, Hrvatska je jako slabo naseljena zemlja s puno praznog prostora, ali površine ima. Imamo i mogućnost dovesti energiju, energija je nešto što je neophodno za ovakav projekt, a Hrvatska tu priliku nudi ulagačima u ovakve projekte", rekao je i dodao da su našli zemljište koje je sigurno u slučaju potresa.
Ovaj je projekt, kaže, toliko velik i u javnosti je podigao puno prašine pa je, navodi, bilo očekivano da će biti raznih komentara i kritika. "Javni prostor je od starta zatrovan neprovjerenim informacijama. Mogli ste pročitati da ćemo isušiti rijeku Glinu. To je nestvarno! Mi sa rijekom Glinom nemamo nikakva doticaja, ali kad stanovnici tog kraja to čuju, naravno da će se dići na zadnje noge i biti protiv. Na nama je da objasnimo ljudima da to tako nije", rekao je.
Centar će, pojasnio je, trošiti skoro 30 posto trenutne godišnje potrošnje električne energije na razini države. "To je ogromna brojka, i takvih se brojeva ljudi logično boje", rekao je i dodao da projektu pristupaju na drugačiji način. "Naša osnovna misao je bila da izgradimo energetsku i optičku infrastrukturu koja će omogućiti realizaciju ovog projekta, kako bismo mogli dovući dovoljno energije na samu poziciju, a da ne trošimo energiju koju u ovom trenutku troše hrvatska kućanstva i hrvatska industrija. To nam je osnovni zadatak", pojasnio je i dodao da se ne žele dovesti u situaciju da dođe do nestanka struje u Hrvatskoj zbog njihove potrošnje.
Najavio je da će izgraditi dalekovode i trafostanice koji će omogućiti dopremu te energije i ne ugroziti postojeće potrošače. "Želja nam je da se dana centar napaja isključivo iz obnovljivih izvora. Ideja je da što više energije kupimo u Hrvatskoj. Sudjelovat ćemo u početku modernizacije elektroenergetske mreže Hrvatske, ubrzat ćemo taj proces ikad je taj proces ubrzan, donijet će brojne benefite hrvatskom gospodarstvu", naglasio je.
Istaknuo je da trenutno rade studiju utjecaja na okoliš. "Ona će nam dati pogled na ekološke mjere koja moramo poštivati. Ne možemo izgraditi taj centar, a da ne poštivamo mjere koje su propisane, moramo ih se pridržavati", rekao je i dodao da su zahtjevi za ovakav projekt golemi.
Rokovi su, kaže, optimistični. "Smatramo da su i optimistični i realni. Čeka nas puno situacija koje u ovom trenutku možda ne možemo sagledati i vidjeti, ali nadamo se da će realizacija biti u timelineu kojeg imamo i kojega zasad poštujemo", poručio je.
Od početka su, navodi, u kontaktu s lokalnom zajednicom. "U Hrvatskoj se borimo s odljevom mladih mozgova, inženjera, doktora, znanstvenika... Realizacija ovog projekta, ako ništa, zaustavit će odljev visoko sofisticirane radne snage na području elektrotehnike i strojarstva. Direktni je utjecaj na visoko stručno pozicioniranu radnu snagu koja nam treba", rekao je pa spomenuo i gradnju škola za nove razrede, dječjih vrtića, javne vatrogasne postrojbe.
"Govorimo o području koje je dosta zapostavljeno, i u kojem se ljudi većinom bave poljoprivredom i proizvode hranu. Puno lakše će tu hranu plasirati i zaraditi", naglasio je i dodao da sama pozicija data centra ne utječe na svakodnevni život, primjerice općine Topusko, ali utječe na demografsku strukturu jer je planirano da će u centru raditi oko tisuću i pol ljudi.
Budemo li pametni, zaključio je, možemo se pozicionirati na vrh vala koji teče, u digitalnoj transformaciji, prema industrijama budućnosti, umjetnoj inteligenciji, i svemu što on donosi.
