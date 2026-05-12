Investitor Pantheona: Struju nećemo kupovati od HEP-a, ulažemo 500 milijuna eura u jačanje mreže

Projekt mega podatkovnog centra Pantheon u Topuskom izaziva veliku pozornost zbog goleme potrošnje energije od jednog gigavata, što predstavlja ozbiljan izazov za hrvatsku elektroenergetsku mrežu
Stručnjaci investitora tvrde da projekt ne bi samo trošio struju, nego i ojačao sustav kroz gradnju nove 400 kV infrastrukture, trafostanice, 280 kilometara dalekovoda, solarne elektrane od 500 MW i velikog baterijskog sustava.
Voditelj projekta Mario Gudelj ističe da bez velikih ulaganja mreža danas ne može podnijeti takav projekt, ali da bi nova infrastruktura dugoročno koristila cijeloj Hrvatskoj i omogućila bolje priključenje obnovljivih izvora energije.
"U postojećem stanju, bez značajnih zahvata, projekt takve snage ne može se jednostavno priključiti na mrežu. Jedan gigavat nije običan industrijski priključak. To je sustavni događaj. Ali ako projekt uključuje novu 400-kilovoltnu infrastrukturu, nove dalekovode, novu trafostanicu i ozbiljan baterijski sustav, tada se više ne govori samo o opterećenju mreže, nego i o mogućem jačanju mreže", izjavio je Gudelj za Novi list.
"Stres-test"
Investitor navodi da neće ovisiti isključivo o HEP-u, već planira koristiti vlastitu proizvodnju energije, baterije i dugoročne ugovore s proizvođačima struje iz obnovljivih izvora.
Projekt se opisuje kao svojevrsni “stres-test” za hrvatsku administraciju i energetiku.
Ako se provede kvalitetno i transparentno, mogao bi modernizirati mrežu, otvoriti nova radna mjesta i pozicionirati Hrvatsku na europskoj digitalnoj karti.
Stručnjaci upozoravaju da se ne treba bojati veličine projekta, nego loše pripreme i improvizacije.
