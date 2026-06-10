Andabak: Projekt Pantheon ide po planu, lokalna zajednica ne pruža preveliki otpor

"Što se tiče ekipe koja radi na projektu u širem smislu, sveobuhvatno, mogu reći da smo vrlo zadovoljni i da tu nema problema. Manji se problemi javljaju u komunikaciji s administracijom, ponekad nešto zapne, međutim moram priznati da je riješenost svih koji su u projektu, od općine, preko županije pa do države - dakle svi su skloni da se projekt realizira", rekao je Andabak.