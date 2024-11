Prometni kolaps u Zagrebu: Nestalo struje, stvorila se velika kolona

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL/Ilustracija

Zbog nestanka struje na području Dubrave, linije 4, 7, 11 i 12 prometuju skraćeno do Parka Maksimir, priopćio je Zagrebački holding. Velika kolona je na Savskoj u smjeru juga, a počinje kod Hrvatskog narodnog kazališta.

Naime, putnike na relaciji Dubec – Maksimir prevoze autobusi, a autobusna linija linija 212 trenutno ne prometuje zbog prometne nesreće drugih sudionika na raskrižju Trakošćanske i Varaždinske ulice, prenosi Večernji list.

Ovo je drugi kaos u prometu danas. Podsjetimo, oko 13:25 sati je došlo do obustave tramvajskog prometa u užem centru grada također radi nestanka struje, javio je ZET. Promet je normaliziran oko 14:05 sati, a tramvaji su prometovali prohodnim koridorima; od Dupca do Kvaternikovog trga te od Arene Zagreb do Zapruđa. I ranije danas došlo je do zastoja tramvaja na području oko autobusnog i Glavnog željezničkog kolovora. Oglasili su se i iz ZET-a, navodeći da je uzrok zastoja tramvaja nestanak struje.

“Obustava tramvajskog prometa u užem centru grada zbog nestanka električne energije. Autobusna linija 617 prometuj od Gračanskog dolja do Kaptola”, objavljeno je na stranicama ZET-a.

Sve detalje o javnom gradskom prijevozu možete provjeriti na web stranici ZET-a.

