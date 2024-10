Sudarili se tramvaj i autobus u Zagrebu! Jedna osoba poginula, prekinut tramvajski promet u dijelu grada

Podijeli :

Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zbog prometne nesreće u Zagrebu prekinut je tramvajski promet u dijelu grada. HAK je objavio upozorenje vozačima u kojemu savjetuju da koriste alternativne pravce.

“Zbog prometne nesreće na kružnom toku u Zapruđu u Zagrebu (sudar tramvaja i autobusa) prekinut je tramvajski promet u oba smjera i cestovni promet iz Sarajevske u smjeru Avenije Dubrovnik. Savjetujemo vozačima korištenje alternativnih pravaca zbog stvaranja gužvi s povećanjem gustoće prometa tijekom jutarnjih vršnih sati”, javili su iz HAK-a.

ZET je javio da su tramvajske linije 6, 7 i 8 preusmjerene. “Linija 6 prometuje Ulicom grada Vukovara do Žitnjaka, linija 7 Ulicom grada Vukovara i Savskom cestom do Savskog mosta, a linija 8 Ulicom grada Vukovara do okretišta Heinzelova. Na relaciji Savski most – raskrižje Držićeve i Vukovarske putnike prevoze autobusi”, objavio je ZET.

Jedna osoba poginula

Policija je objavila da je jedna osoba poginula u nesreći. “Jutros, 14. listopada oko 5,15 sati , Zagreb, Avenija Dubrovnik, rotor Zapruđe, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali tramvaj i autobus bez putnika pri čemu je jedna osoba smrtno stradala. Tramvajski promet je u prekidu, a rotorom teče usporeno. Očevid u tijeku”, priopćili su iz PU zagrebačke.

