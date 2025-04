Oproba problematizira tajming uhićenja Mile Kekina. HDZ: Zar DORH treba stati kad su izbori?

I oporba i vladajući u Saboru u komentarima na uhićenje Mile Kekina ističu da svatko treba dokazati svoju nevinost, no oporba problematizira tajming, a vladajući odvraćaju da on nema veze sa glasanjem o radu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

“To me podsjeća na modus operandi Mladena Bajića koji bi, uvijek kada je u Sabor rasprava o radu DORH-a, pet dana prije toga imao velike akcije da se stekne dojam da se nešto radi. Što se slučaja Kekin tiče, mogu samo reći da 70 posto građana nema povjerenja u rad hrvatskog pravosuđa i institucija, a kada je riječ o DORH-u, SDP od prvog dana otkad je imenovan Turudić nema povjerenja u njegov rad”, poručio je.

Dodao je da je jasno da će se nakon današnjih aktivnosti nepovjerenje građana samo povećati, a kada je riječ o tajmingu, ne može se oteti dojmu da nije slučajan jer, kaže, ništa se novo u ovom tjednu nije dogodilo što se nije znalo prije 10 ili 15 dana, pa i prije šest mjeseci. Ako se ovo trebalo dogoditi, onda je to trebalo biti puno ranije, smatra Đujić, kazavši da je ovo možda “neki presing ili pokušaj zastrašivanja”.

Grmoja (Most): Trebamo institucije koje djeluju neovisno, a ne prigodno

Oporbeni Nikola Grmoja iz Mosta ističe da je za to da svi oni koji su učinili bilo što nečasno – odgovaraju, naglašavajući kako Hrvatska treba institucije “koje ne djeluju prigodno, nego prema svima, neovisno o stranačkom dresu, neovisno o političkim preferencijama i svjetonazoru”.

Upitan o tajmingu u kontekstu glasanja u Saboru, a o čemu je u izjavi govorio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji to drži porukom onima koji kritiziraju Turudića, Grmoja je prokomentirao da se SDP i Možemo! “ne mogu vaditi na to – nas se progoni”. “Očito ima za što. Ali je sasvim sigurno i da se niti jedan visoko pozicionirani HDZ-ovac u ovih gotovo godinu dana nije se našao na udaru Turudića”, rekao je Grmoja.

Božinović o Tomaševićevoj izjavi o uhićenju Kekina: Kako on zna da tu nema ništa, a ja ne znam?

Nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić rekla je da nema dovoljno informacija pa ne može komentirati, a što se tajminga tiče, napominje da treba vidjeti što će se dalje događati.

“Imamo izbore barem zadnjih godinu dana i imamo puno tih ‘tajminga’ i zaista bi bilo neozbiljno da to komentiram, ne bavim se prljavima kampanja. Možda netko laže, možda netko govori istinu, možda svi muljaju, a možda je netko zaista zloupotrijebio tajming”, dodala je. Sumnja da će uhićenje Kekina promijeniti bilo čije glasanje o Turudiću jer je to prvenstveno političko, a ne pravno pitanje.

Herman (HDZ): Tomašević “priča gluposti”

Mislav Herman (HDZ) nije htio komentirati uhićenje, rekavši kako vjeruje u profesionalnost DORH-a, a tajming mu nije sporan pri čemu podsjeća da je mjesec i pol dana prije parlamentarnih izbora uhićen tadašnji ministar zdravstva Vili Beroš. “Tada to nikome nije bilo sporno, tako da ne vidim zašto bi ovo bilo sporno”, prokomentirao je.

DORH i pravosuđe rade svoj posao, a svako malo su neki izbori i što bi se onda trebalo – zatvoriti DORH na dvije godine dok sve ne prođe?, upitao je te odbacio tumačenje Tomaševića ustvrdivši da “priča gluposti”.

VIDEO / Prva Kekinova izjava nakon privođenja

“Mislim da tu nema apsolutno nikakve povezanosti. Pa zar mislite da do ovoga nije došlo, da bi se nešto danas promijenilo? Turudić će dobiti našu podršku, odnosno odbaciti će se SDP-ova inicijativa. I ja tu ne vidim nikakvu povezanost, osim da gradonačelnik politizira i pokušava mobilizirati svoje birače, da se radi o nekakvoj hajci, a to je uistinu smiješno”, rekao je.

Stipo Mlinarić (DP) kaže kako uhićenje “ostavlja dojam” da je do njega došlo zbog predstojećih lokalnih izbora odnosno u predizborne svrhe što, istaknuo je, nije dobro, te zbog takvih postupanja ljudi gube povjerenje u institucije države. Ne zna što se do sada čekalo, ako je bilo nedozvoljenih radnji, referirajući se na to da je krimen koji se stavlja Kekinu na teret dogodio puno ranije.

“Ali, neka institucije rade svoj posao, tko je kriv odgovarat će, postoje sudovi. Neka svatko odgovara i dokazuje svoju nevinost pred sudovima”, dodao je.

Hrvoje Zekanović (HDS) ustvrdio je da će se danas potvrditi tri činjenice – “SDP, Možemo! i Most usklađeno će glasovati, Turudić će ostati na mjestu gdje je, a kriminalci i dalje strepiti”.

Tajming uhićenja, smatra, nije povezan s glasanjem u Saboru, a ističe i to da ga se problematizira uvijek kad se nešto dogodi na strani oporbe, a kad netko od vladajućih bude pod lupom DORH-a, “onda to nije sporno, onda je svaki tajming dobar”.

Hrebak (HSLS): Dobro je da se uhićuje sve koji su ogrezli u kriminal

Dario Hrebak (HSLS) nije iznenađen uhićenjem jer, rekao je, prema onome što se može vidjeti u medijima, “ispada da se radilo o minski sumnjivom polju koliko je jeftino koštalo to građevinsko zemljište u Istri”.

“Dobro je da se uhićuje sve one koji su ogrezli u kriminal, neovisno imaju li iskaznice HDZ-a, HSLS-a, SDP-i ili recimo Možemo!”, dodao je, a o tajmingu rekao kako se i ranijih godina uhićivalo prije nekih izbora, primjerice viđenije HDZ-ovce uoči parlamentarnih izbora.

Ako već mora biti neki tajming njega zadovoljava, rezimirao je, da je kazneno djelo počinjeno, na što su ga novinari pitali “a je li počinjeno, odnosno kako zna da je počinjeno”.

“Ja sad ulazim u presumpciju nevinosti, ali recite mi, je li normalno da se zemljište kupuje kao da je opterećeno minama. Skuplje je nekakvo zemljište u okolici Bjelovara nego što je to ovo sporno zemljište. Činjenica je da gdje ima dima ima i vatre – ne vjerujem da bi baš Uskok uhićivao za takve stvari da nema naznaka”, odgovorio je.

Sve detalje o uhićenju Mile Kekina nađite OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok