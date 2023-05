Psihologinja: “Crkva je fantastično mjesto za seksualne predatore”

Podijeli :

Afera zlostavljanja djece i mladića trese Riječku nadbiskupiju. Mato Uzinić se jučer, podsjetimo, tronutim glasom obratio javnosti priznavši da su za pedofiliju i spolno zlostavljanje prijavljena devetorica njegovih svećenika i službenika. Riječki nadbiskup bio je vidno potresen, moleći oprost prije svega od onih kojima je naneseno zlo. Ovo je možda i prvi slučaj u povijesti Katoličke crkve u Hrvatskoj da se ova konvervativna institucija, praktički država u državi, toliko otvorila i priznala gnjusna djela svojih istaknutih ljudi.

“Osjećam duboku tugu i sram zbog zlostavljanja maloljetnih i punoljetnih osoba koje su pretrpjele od strane svećenika i drugih osoba povezanih s Riječkom nadbiskupijom”, rekao je riječki nadbiskup Mate Uzinić u svom istupu.

Veoma istaknuti svećenici, većina sklonjeni u zavjetrinu ili umirovljeni, počinili su grozna djela. Pod teškim sumnjama su devetorica.

Milan Špehar, ugledni profesor i bivši rektor riječke teologije, prvi je priznao zlostavljanje dječaka.

“Radi se ukupno o 13 dječaka, u rasponu od 6 do 13 godina…ispričavam se”, rekao je Uzinić.

Trinaestorica su, pojasnimo, samo Špeharove žrtve. Razmjeri su, priznaje Uzinić, veći nego što se istražilo.

Jesu li Uzinićeve suze iskrene?

O ovim slučajevima pedofilije i seksualnog zlostavljanja bogoslova i ministranata prvi je pisao tjednik Nacional, detaljno navodeći pojedina djela. Uzinić je znao, tvrde. Svi u Katoličkoj crkvi su znali.

Zamjenica glavnog urednika Nacionala Orhidea Gaura Hodak analizirala je situaciju: “Neke su se stvari, da se razumijemo, događale prije nego što je Uzinić postao riječki nadbiskup. Ali on je neke stvari i zatekao, neke je dobio kad je postao nadbiskup, a drugo – nije se previše potrudio baš da to do kraja istraži i do kraja sasječe.”

Nezabilježeno u Crkvi u Hrvatskoj: Nadbiskup opisao slučajeve zlostavljanja

Jesu li onda Uzinićeve suze iskrene?! Potpuno je nevažno, kaže teolog Zoran Grozdanov, bitno je djelo, a ono je dosad neviđeno za Crkvu: “Mislim da jučerašnje što se dogodilo važno, što je nadbiskup Uzinić učinio – da je doslovno otvorio vrata i pozvao ljude da prijavljuju slučajeve pedofilije, pogotovo što je rekao da moli da se ukine zastara, znači ne slučajeve pedofilije u zadnjih nekoliko godina, nego i iz 70-ih, 80-ih i 90-tih godina”, kaže teolog.

Pravno gledajući, ovi “Uzinićevi slučajevi” doista su završili na općinskom i županijskom državnom odvjetništvu.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci oglasilo se o istragama spolnog zlostavljanja u Riječkoj nadbiskupiji: “U odnosu na jednu osobu kod Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci u tijeku je istraga zbog osnovane sumnje na počinjenje teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz članka 154. st. 2. u svezi članka 153. st. 1. Kaznenog zakona, a vezano uz prijavu koja je zaprimljena tijekom prošloga tjedna bit će provedeni potrebni izvidi radi donošenja državnoodvjetničke odluke. Budući da je u konkretnom slučaju riječ o kaznenim djelima na štetu djece i maloljetnika druge informacije vezane za predmete nismo u mogućnosti dati, sve sukladno čl. 115. st. 7. Zakona o sudovima za mladež i čl. 58. st. 3. Zakona o državnom odvjetništvu.”

Moramo naći način za sustavnu kontrolu i zaštitu ranjivih skupina, upozorava psihologinja Lorena Zec iz Udruge S.O.S. Rijeka: “Moramo djelovati proaktivno svi skupa kao društvo jer Crkva je, koliko god to grozno zvučalo, fantastično mjesto za seksualne predatore. Zato što osoba koja predstavlja Crkvu je svećenik, on je autoritet, on je vođa. Njima je uloga voditi stado i zlostavljanje ide iz te pozicije moći i autoriteta”.

I narod možda želi te svoje „pastire” napokon malo staviti u neke okvire.

Evo kako je sistem Crkve u Njemačkoj pogodovao zlostavljačima

A što o svemu misle sami Riječani? Neki od komentara građana su sljedeći: „Naravno da je to strašno i da treba postojati neki mehanizam koji kažnjava te ljude, a ne samo da se premjeste u neku drugu župu. Treba to postrožiti”.

Gospođa na Korzu ponosna je na ovakvnog nadbiskupa: “Katastrofa, čovjek nema riječi, al eto nema riječi. Al on je odličan. Ja sam, ponosna da Rijeka ima takvog nadbiskupa”.

Na pitanje o tome treba li se Crkva se treba otvoriti, jedan Riječanin kaže: “U svakom slučaju da da, krajnje je vrijeme da nakon 2000 godina krajnje je vrijeme da se počne otvarati”.

Teolog Grozdanov naposljetku dodaje: “Mislim da je ovo nekakav početak, da li to otvaranje nekakve Pandorije kutije – da za Riječku nadbiskupiju. Bit će to na razini Hrvatske kada i drugi biskupi i nadbiskupi učine to isto i morali bi zapravo to učiniti”.

Afera koju Katolička crkva u Hrvatskoj još nije zabilježila. Hoće li je doista i uzdrmati, tek ostaje za vidjeti.

