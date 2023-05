Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon pucnjave u beogradskoj OŠ "Vladislav Ribnikar", u kojoj je ubijeno devet osoba, u Srbiji je proglašena trodnevna žalost, u petak , subotu i nedjelju.

Prema tamošnjem zakonu, Dan žalosti se proglašava nakon naročito teške nesreće koja za posljedicu ima smrt, ranjavanje ili teško oštećenje zdravlja većeg broja ljudi, ili u slučaju smrti visokog državnog dužnosnika, piše N1 Srbija.

Odluku o proglašenju i trajanju dana žalosti donosi Vlada Srbije, a ne može trajati dulje do tri dana.

Širom Srbije građani su izrazili duboku žalost za osam ubijenih učenika i čuvara OŠ “Vladislav Ribnikar”.

U Kragijevcu, cvijeće i vijenci položeni su na spomenik “Vuk Karadžić”, a zapaljene su i svijeće za pokoj duša stradalih. Među gradovima u kojima građani odaju počast žrtvama je i Niš.

Prema riječima reporterke N1, u centru Niša, na punom trgu građani strpljivo stoje u redu sa svijećama i cvijećem. Postavljeni su i transparenti i poruke podrške obiteljima poginulih.

Nikad nisu vidjeli slično

Policajci i članovi ekipa Hitne pomoći koji su bili na licu mjesta u školi “Vladislav Ribnikar” kažu da nikad nisu doživjeli nešto tako potresno.

Dr. Ivana Stefanović iz Zavoda za hitnu i medicinsku pomoć navodi da se za situaciju koju je ekipa liječnika zatekla ne priprema na fakultetu.

“Sve ekipe su ostale do kraja, do kada je trebalo, a onda kada smo se vratili netko se i slomio, jer to je zaista stres za koji se ne pripremate ni na fakultetu”, dodaje Stefanović.

Doktor Aleksandar Stijačić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć navodi da mu je u Hitnoj prišla prijateljica i pitala da li je vidio njezino dijete u školi. Kako kaže, ono je bilo među stradalima, ali on nije imao snage da joj to kaže.

“Jedna prijateljica mi je prišla, čije dijete je bilo unutra, znam i dijete i nju. Ja sam znao da je dijete mrtvo, nisam joj smio reći, rekoh – idi u školsko dvorište i vidi što se događa. Nisam joj smio reći, žena bi umrla”, objašnjava Stijačić.

I dok Srbija oplakuje ubijene, u noći s četvrtka na petak dogodilo se novo masovno ubojstvo u Mladenovcu pokraj Beograda gdje je napadač usmrtio najmanje osmero ljudi, među kojima su i djeca.

