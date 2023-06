Podijeli :

Stranka Možemo! trebal bi do kraja mjeseca donijeti konačnu odluku o načinu izlaska na parlamentarne izbore, odnosno odlučiti hoće li izići samostalno ili u savezu s SDP-om i potencijalnim drugim strankama.

Jedna i druga stranka radile su istraživanja javnog mijenja, a kako se doznalo od vodstava jedne i druge stranke, sinergijski potencijal postoji i zajednički nastup mogao bi im donijeti veliku korist na izborima.

No, Možemo! izuzev Zagreba i Istre, kao politička organizacija, ne postoji de facto nigdje. A u posljednje vrijeme, kako zbog osipanja članstva, tako i zbog čestog raspuštanja ogranaka, dijelom i jer su se protivili suradnji Možemo, ništa bolje ne stoji ni SDP. Osim ako im nije namjera birače pokušati pridobiti jedino u Zagrebu, sinergija u ostatku Hrvatske nije uvjerljiva.

No, pitanje je, što nakon izbora. Pogotovo, što ako ne osvoje vlast. Obje stranke imaju skoro isti nacionalni rejting, ali privlače različite birače. SDP ima starije biračko tijelo, umirovljenike, one koji za SDP glasaju zbog zaboravljene ideologije ili jednostavne navike, dok Možemo! biraju mlađi birači, oni koje SDP nije znao odnosno htio privući.

S obzirom na to da vodstva stranaka u posljednje vrijeme, kako ona lokalna Tomislav Tomašević i Joško Klisović tako i nacionalna, Peđa Grbin i Sandra Benčić, zajednički nastupaju po svim bitnim temama, nameće se pitanje mogu li se te dvije stranke dogovoriti o nekakvoj, bližoj, užoj suradnji. Možda čak i o ujedinjenju? I hoće li možda Možemo! na valu eventualnog uspjeha “proždrijeti” SDP. odnosno može li se dogoditi da SDP, kao starija, relativno funkcionalna stranka “proždre” Možemo!

“Bez toga se ne može ići na parlamentarne izbore”

Politički analitičar, porfesor Žarko Puhovski, za N1 kaže, kako o ujedinjenju stranka nema govora, jer ni SDP ni Možemo! ne funkcioniraju kao stranke. “Može se jedino dogoditi da jedno vodstvo stranke progura drugo”, kaže Puhovski.

“Možemo uopće ne postoji kao stranka osim u jednom doista staljinističkom smislu, jer imaju statut kakav je KPJ napustila na VI kongresu. A SDP je raspustio najveći dio svojih organizacija”, kaže Puhovski.

“Ovdje je problem koje vodstvo će eventualno proždrijeti koje vodstvo, a ne koja će stranka proždrijeti koju stranku”, smatra politički analitičar.

Puhovski kaže da je siguran da neće doći do nikakvog ujedinjenja, ali ističe da ga zanima hoće li te stranke uspjet se unutar sebe ujedinit i uspostaviti kao nacionalne stranke. “To znači da imaju barem u jednoj županiji jednu organizaciju. Bez toga se ne može ići na parlamentarne izbore”, kaže Puhovski i dodaje da “ne zna kako će uopće liste napraviti”.

“Te liste ne mogu biti samo sastavljene od Zagrepčana i Zagrepčanki. Vi morate imati ljude i u Slunju, Iloku, Cavtatu i ne znam gdje. A to iz Zagreba ćete teško znati”, kaže Puhovski.

A dao je i svoju sliku situacije u tim strankama.

“Možemo! se očajnički bori da preživi u Zagrebu, odnosno da ne budu pod velikim pritiskom u Zagrebu, jer dosta nespretno medijski reagiraju, a SDP zapravo ništa ne radi nego destruira vlastite ostatke”, kaže politički analitičar.

Smatra da SDP ima samo jednu šansu kako bi preživjeli, ali da to nikad neće napraviti.

“A to je da se jasno distanciraju od Zorana Milanovića da bi bili doista stranka ljevice. A oni to naprosto, zbog tog pritiska staljinističkog efekta, u SDP-u nisu u stanju napraviti, a čak i Možemo ima problema s tim”, kaže Puhovski.

S obzirom na to da ankete javnog mijenja već duže vrijeme pokazuju jednu veliku prazninu u obliku liderice-lidera oporbe, profesora Puhovskog smo upitali tko bi tu prazninu mogao ispuniti.

“Šef oporbe je Zoran Milanović i u tome je problem. Ali on je šef desne oporbe, a ne lijeve. On napada HDZ s desna, a istovremeno ga podržavaju lijeve stranke. To je paradoks”, kaže Puhovski.

Na pitanje je li moguće da se netko, u sljedećih godinu dana nametne kao lider oporbe, Puhovski odgovara da se boji da je to premalo vremena. “Njima sad jedino preostaje da odrade to “štrikanje” na terenu, organizacijski rad, i da stvore jasne, prepoznatljive liste u jedinicama. A mislim da to nisu u stanju”, kaže za N1 Žarko Puhovski.

