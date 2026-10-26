Puhovski o izborima u Srbiji: Pred pobjednicima je ogroman posao, ali pitanje je imaju li snage za to

"Tada (2000. godine, nap.a.) došlo je do značajnih demokratskih promjena, ali one nisu dugo trajale. Te snage koje su srušile Miloševića platile su istu cijenu koje se treba bojati i sada u ovoj situaciji. Prva dva imena koja su tada vodili pokret bili su Zoran Đinđić i Vojislav Koštunica. Nakon nekoliko godina općenito se smatralo da je Koštunica odgovoran za Đinđićevo ubojstvo. Nije bilo ničeg zajedničkog među njima osim opreke spram Miloševića. Ovdje je problem još otvoreniji jer nema vođe i stvar je potpuno amorfna jer smo umjesto jedne primitivne nacionalističke konstrukcije dobili neku vrst nacionalističko-anarhoidnog zbivanja. U ovim krajevima sve što ide spontano vodi k nacionalizmu. Tamo će se morati jako uprijeti da to spriječe", kazao je.