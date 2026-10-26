POSLIJEIZBORNA ANALIZA
Puhovski o izborima u Srbiji: Pred pobjednicima je ogroman posao, ali pitanje je imaju li snage za to
Gost Hrvoja Krešića u Novom danu N1 televizije bio je politički analitičar Žarko Puhovski osvrćući se na izvanredne parlamentarne izbore u Srbiji i poraz Aleksandra Vučića.
Govoreći o ishodu izbora, Puhovski je rekao kako se u Srbiji prije svega dogodilo urušavanje jednog političkog masiva koji je postao premasivan. U tome je bilo dovoljno "biti protiv", kazao je.
"Za razliku od obaranja sustava prve generacije demokratura - Miloševića, Tuđmana, Mečiara - u čemu su oni koji su to izveli imali veliku podršku izvana, ovdje nije bilo podrške izvana onih koji su bili protiv Vučića. I to je posebno veliki uspjeh studentskog pokreta u Srbiji jer su bez te podrške izvana uspjeli izvesti pothvat rušenja Vučića."
Sličnosti sa "6. oktobrom 2000."
Na pitanje Hrvoja Krešića što se nadalje može očekivati i hoće li nedjeljni izbori bili reinkarnirani "6. oktobar" 2000. godinekada je pao Slobodan Milošević nakon čega ipak nije došlo do očekivanih promjena, Žarko Puhovski je ustvrdio da u mnogočemu ima sličnosti tih dvaju događaja.
"Tada (2000. godine, nap.a.) došlo je do značajnih demokratskih promjena, ali one nisu dugo trajale. Te snage koje su srušile Miloševića platile su istu cijenu koje se treba bojati i sada u ovoj situaciji. Prva dva imena koja su tada vodili pokret bili su Zoran Đinđić i Vojislav Koštunica. Nakon nekoliko godina općenito se smatralo da je Koštunica odgovoran za Đinđićevo ubojstvo. Nije bilo ničeg zajedničkog među njima osim opreke spram Miloševića. Ovdje je problem još otvoreniji jer nema vođe i stvar je potpuno amorfna jer smo umjesto jedne primitivne nacionalističke konstrukcije dobili neku vrst nacionalističko-anarhoidnog zbivanja. U ovim krajevima sve što ide spontano vodi k nacionalizmu. Tamo će se morati jako uprijeti da to spriječe", kazao je.
"Umjesto rocka - Marš na Drinu"
Puhovski indikativnim smatra da je sve pokrete obojanih revolucija, uključujući i nedavnu pobjedu stranke Tisza u Mađarskoj, bar u nekim aspektima pratila zapadnjačka, rock glazba. U Srbiji sada to nije bio slučaj.
"Ovdje smo na skupovima imali "Marš na Drinu" i kolo. To je nešto što je suverenistički znak i imat ćemo opreku između suverenističkih znakova i faktičke anarhoidne situacije iz koje će trebati na neki način izaći. Jer trebat će preuzimati kontrolu nad ministarstvima, gradovima i općinama. To je ogroman posao i pitanja je tko će ga obaviti."
Krešić je Puhovskog pitao i kojim smjerom smatra da će krenuti nova politika Srbije te hoće li uopće biti promjena što se tiče odnosa prema Kosovu i Europskoj uniji?
"Izvorna ideja bila je da ovo bude jedna vrst prijelazne vlade na godinu dana nakon čega bi se organizirali novi izbori. Jedinstvo (lijevih i desnih) nije prirodna društvena situacija, ono se tu sada nameće protiv Vučića. Sada će trebati povući konkretne poteze."
"U Srbiji se dogodio pokolj elita"
Naglasio je još jednu važnu stvar koja se dogodila u Srbiji proteklih godina.
"Interesantno je za srbijansko društvo da je došlo do pokolja elita. Nestali su svi ljudi koji su bili elita u Srbiji bilo na Vučićevoj ili na ovoj drugoj liberalno-demokratskoj strani, od akademije preko univerziteta do političkih igrača, osim možda Borisa Tadića. Svi su oni u toj poplavi naprosto likvidirani i dolaze novi ljudi iz drugog ili trećeg plana koji imaju različite stavove i ti će se stavovi pokazivati u konkretnim potezima."
Ipak, Puhovski je uvjeren da je ono što se dogodilo u nedjelju u Srbiji veliki događaj.
"Srbija se riješila autoritarnog primitivnog režima, ali za druge dijelove okoline Srbije još ne znamo. Netko je spominjao jučer da je Vučić "posvađao dva oka u glavi". Trebat će se jako borbeno spram toga postaviti, domišljeno i aktivistički. No pitanje je tko tamo ima snage za to i tko su ljudi koji to vode."
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