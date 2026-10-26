Hrvoje Klasić: "Srbija je zrela za lustraciju"

„Radi se o vrlo heterogenom pokretu. Srpsko se društvo trenutačno ne bavi time. Nova politička elita mora napraviti čisti početak, najsličniji onome što su Mađari napravili nakon pada Orbána. Često govorim ljudima da je srpsko društvo devastirano od sredine 80-ih godina. To je 40 godina devastacije u svakom pogledu. Oni su se pobunili protiv korupcije, ali neke stvari predugo su im u uhu da bi mogli odustati od Kosova, Oluje... Neke stvari ne treba očekivati, ali i ovo je bilo čudo”, rekao je Klasić.