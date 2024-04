Ivošević: Je li to policija priznala da je policajac prijateljski fušao za pomagača u sačekuši!?

Podijeli :

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak reagirao je na izjave ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Puljak kaže kako bi od Božinovića trebalo tražiti duboku ispriku za njegovog zamjenika Bojana Ivoševića koji izlaže život kako bi se uvelo reda u Splitu. U istom postu na Facebooku Puljak je oštro kritizirao splitsku policiju i poručio kako od "tehničkog ministra" ne očekuje ništa.

“Trebao bih sad od ministra Davora Božinovića tražiti duboku ispriku mojem zamjeniku Bojanu Ivoševiću koji izlaže život za uvođenje reda u Splitu dok neki njegovi policajci u Splitu počiniteljima sačekuše prijateljski javljaju da pobjegnu s lica mjesta prije negoli dođe službena policijska patrola.

Ali ima li smisla od Davora Božinovića tražiti ispriku? A nema ni ostavku, jer je u tehničkom mandatu.

Što u ovoj državi treba tražiti da svi do jednog u policiji budu u zaštiti službene osobe i običnog građanina, a ne kriminalnog miljea? Postavili smo danas tek dio pitanja, a dobili uvredu ministra i izrugujuću objavu policije.

Idemo ispočetka: Od policije očekujemo internu istragu tko štiti kriminalce u Splitu, a ne službenu osobu? Molimo njihov novi odgovor. Bilo bi dobro da dođe od samog ravnatelja policije. Od tehničkog ministra ne očekujemo ništa. On je svoj odgovor dužan dati hrvatskoj javnosti, a ne više nama”, napisao je Ivica Puljak na Facebooku.

Na Facebooku se oglasio i Bojan Ivošević.

“PU SD očitovala se besmislenim priopćenjem u kojem, uz to što priznaju kontakt policijskog službenika prema napadačima nakon mog poziva na 192, postoji više nelogičnosti pa krenimo redom s neodgovorenim pitanjima.

1) Zašto je za događaj koji je nadležna 1. PP Split poziv sudioniku i snimatelju sačekuše, gosp. Vukadinu upućen od strane službenika 2. PP Split?

2) Tko je rekao navedenom policijskom službeniku da nazove gosp. Vukadina? Jer prema onome što je navedeni policijski službenik izrekao danas jednom službeniku u gradskoj upravi u telefonskom pozivu (koji je spreman svjedočiti), on je navedenog snimatelja sačekuše zvao po uputi nekoga iz policije – nije htio imenovati koga. Tko je taj netko i je li to bivši načelnik Balov koji se istakao u zaštiti nezakonitih radova gosp. Kraljevića za koje je isti i kažnjen od strane Ministarstva kulture i medija?

Božinović pozvao Ivoševića da podnese ostavku nakon prozivanja policije

3) U bilješci iskaza gosp. Vukadina stoji da je navedeni policijski službenik s njim više puta ranije komunicirao u vezi borova (u Glagoljaškoj) i da mu je prijateljski savjetovao da me ostave na miru, iako gosp. Vukadin dosad nije imao nikakve veze s tim problemom niti sa mnom? Nego su moje intervencije bile vezane isključivo uz gosp. Kraljevića i gosp. Bešlića? Je li to policijski službenik kojeg sam danas prozvao zna cijelu organizaciju koja stoji oko ovog slučaja pa o odnosu prema meni savjetuje i one za koje ni ja ne znam?

4) Gosp. Vukadin prema vašoj bilješci tvrdi da ga nije kontaktirao navedeni policijski službenik u vrijeme napada. Ispis poziva jasno ga demantira i stoji u vašoj bilješci. Je li policija vjeruje snimatelju sudioniku sačekuše na riječ ili utvrđenom činjeničnom stanju mobitela snimatelja sačekuše i policijskog službenika?

5) Postoji li nekakva organizacija koja je javnosti nepoznata (a policiji poznata) u kojoj je član i gosp. Vukadin kad policijski službenik u istoj sekundi moje prijave, zna koga je potrebno nazvati radi sabotiranja stanja koje treba zateći službena patrola?

Dakle ključno pitanje je je li to policija upravo priznala da je policajac prijateljski fušao za pomagača u sačekuši!?

Ja sad stvarno ne znam je l’ vaš posao da dođete po prijavi kako biste utvrdili činjenice i brinuli o zakonima ili da počiniteljima javite da se smire prije dolaska vaše službene ekipe, kako ona ne bi zatekla ono radi čega je pozvana?

Zaista postavljam javno pitanje koga da slijedeći put zovem ako policija u svojem priopćenju opravdava djelatnika koji je kompromitirao moju prijavu”, napisao je Ivošević na Facebooku.

