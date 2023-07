Puljkov savjetnik odgovorio Maji Đerek: Oh, kako boli

Podijeli :

Jurica Galešić, savjetnik stranke Centar za odnose s javnošću odgovorio je na prozivke suspendirane pročelnice za gradsku imovinu Grada Spli Maje Đerek. U svom priopćenju kaže kako je Đerek iznijela je niz šokantnih besmislica. Tvrdi da je bio sretan kad je Ivica Puljak angažirao Đerek za savjetnicu, jer je mislio da s ono malo vrhunskih ljudi koji žele uvoditi red i pravdu treba surađivati. "Oh, kako sam se prevario. Vjerojatno nije ni prvi ni zadnji put, ali malo boli. Proći će."

Podsjetimo, Maja Đerek u svom priopćenju ustvrdila je da je Jurica Galešić taj koji je ključna figura u Splitu te da formira ideje, mišljenje i riječi splitskom gradonačelniku. Također, u priopćenju navodi da je Galešić godinama radio PR i savjetovao Silvana Hrelju, te javno branio izglasavanje proračuna vlade Andreja Plenkovića.

Odgovor Jurice Galešića na priopćenje Maje Đerek prenosimo u cijelosti.

“Jedini moj krimen je što sam Maju Đerek upoznao s Ivicom Puljkom

Nisam mislio da ću ikad u životu nekoga tužiti sudu, ali čini se da će se i to dogoditi. Maja Đerek iznijela je niz šokantnih besmislica u svom priopćenju za javnost koje je toliko lako demantirati materijalnim dokazima da mi je neugodno i pisati ovu izjavu i obračunavati se s lažima osobe kojoj nikad u životu nisam uputio krivi pogled, a kamoli ružnu riječ. Niti ona meni, do danas.

Krenimo redom.

Ne, ja ne vodim Grad Split. Kao medijski profesionalac angažiran sam od stranke Centar za savjetovanje u odnosima s javnošću. Ivici Puljku pomažem oblikovati njegove političke poruke i bavim se političkim savjetovanjem. Ivica Puljak nije postao gradonačelnik po daru s neba, nego na temelju političkog natjecanja. Da, ja ga i danas savjetujem kao političara, jer on nijedne sekunde nije samozvani gradonačelnik, nego u isto vrijeme i političar. Pa ja sam dao intervju da sam mu savjetnik kao političaru, za to sam plaćen i na to sam obvezan ugovorom.

Ne, nikada nisam surađivao s HDZ-om. Ovo je vjerojatno najnevjerojatnija konstrukcija Maje Đerek. Sa Silvanom Hreljom i HSU-om sam korektno završio suradnju tri godine prije nego je on donio odluku o podržavanju HDZ-a. Maja Đerek me naziva suradnikom HDZ-a, jer je netko tri godine nakon prekida suradnje sa mnom stao uz HDZ!? Toliko o tome kakvim se “argumentima” služi da me javno blati. Silvanu Hrelji se javno ispričavam što je ni kriv ni dužan u novinama na ovako ružan način.

Ne, nikad nisam Maji Đerek rekao da ću je medijski diskreditirati. Kao što sam rekao, nikad si nismo uputili niti jednu ružnu riječ do danas. Zbog ove njene tvrdnje bit ću prisiljen tužiti Maju Đerek za klevetu. Nevjerojatno.

Ne, nemam pojma o kakvom dopisu Maja Đerek govori kada kaže “Sve to samo iz razloga jer sam tada pisanim putem obavijestila nadređene o zatečenom nezakonitom kaosu i kako se ne poduzimaju mjere da se isprave stvari.”

Ne, Maja Đerek nikada nije meni “inzistirala da moj PR ne može voditi njen odjel i struku” jer uopće nemam pojma što točno radi “njen” odjel niti me to interesira. Inače, ježim se od procedura i birokracije.

Onako ljudski rečeno, kada je Ivica Puljak angažirao Maju Đerek za savjetnicu, bio sam sretan jer sam mislio da ono malo vrhunskih ljudi koji žele uvoditi red i pravdu treba surađivati. Oh, kako sam se prevario. Vjerojatno nije ni prvi ni zadnji put, ali malo boli. Proći će”, napisao je Jurica Galešić u odgovoru Maji Đerek.

