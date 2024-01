Rajko Ostojić jasno rekao koga smatra krivcem za stanje u zdravstvu

Podijeli :

Rajko Ostojić, bivši ministar zdravstva i liječnik, bio je gost Newsrooma kod naše Anke Bilić Keserović s kojom je komentirao najavu štrajka liječnika.

Podsjetimo Hrvatski liječnički sindikat zaprijetio je štrajkom ako liječnici ne dobiju 20 posto veće koeficijente od travnja te je iznio neslužbeni podatak da je liječnicima u nacrtu Vladine uredbe ponuđen svega pet posto veći platni koeficijent, što znači realan pad plaća. Najavu štrajka prokomentirao je i Rajko Ostojić.

“Kriv je ministar Vili Beroš jer je sporadično dizao koeficijente posljednje dvije godine u uskim grupama zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika. Upozoravao sam da će time doći do disbalanasa, on je kriv. To se rješava u bloku ili se ne rješava,” objasnio je Ostojić.

“Ministar je dao izjavu da nekima smeta inflacija, to je glupost godine, ako ne i desetljeća. Naravno da im smeta inflacija, njemu ne smeta? Ili on ima crnu lovu, ja se nadam da nema. Svi mi koji živimo od rada zaradimo plaću i već smo u minusu. Naravno da im smeta inflacija”, dodao je.

Ostojić je istaknuo da su izjave ministra zdravstva Vilija Beroša nelogične.

“Sramotno je da liječniku prema koeficijentima raste plaća 6, 7 posto. S druge strane bolničarima 19 posto, spremačicama 25 posto, svaka čast ministre tako treba, ali za liječnike, sestre katastrofa, loše i nezadovoljavajuće”, rekao je Ostojić.

“Nikada više liječnika nije otišlo, umjesto da se vraćaju i da država i jedinice lokalne samouprave daju liječnicima stanove, liječnici idu van i to je nedopustivo”, dodao je.

Ostojić je odgovorio na pitanje hoće li liječnici štrajkati samo zbog plaća ili i zbog drugih uvjeta rada.

“Normalno da se osjećaju prevarenima i da zbog tog osjećaja nesigurnosti i plaća idu van za boljim uvjetima života i rada, da svoj talent, kompetencije i vještine ispune. To je nešto što mi moramo omogućiti u Hrvatskoj”, rekao je.

“Ministar se hvali da je smanjio liste čekanja ispod devet mjeseci, devet mjeseci je trudnoća, možeš zamislit što je napravio. Drugo da je napravio objedinjenu javnu nabavu koju sam ja 2013. pokrenuo, etablirao, a HDZ-ove vlade raskolile, da bi neki od njih imala svoj interes”, dodao je Ostojić.

