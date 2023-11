Ranko Ostojić gost Točke na tjedan

Podijeli :

N1

"Selam alejkum, my name is Ranko." Osam godina je prošlo od jeseni 2015. i velikog izbjegličkog vala kada je tada aktualni ministar unutarnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić na opisani način pozdravljao sirijske izbjeglice na hrvatskim pogrančnim područjima, na njihovom putu prema Zapadnoj Europi.

Ostojić i Hrvatska tada su mahom dobivali pohvale za način na koji upravljaju migrantskom krizom, danas je pak glavna teza europske desnice da je tadašnje otvaranje “vrata Europe” za migrante – bila pogreška. Kako danas gleda na to vrijeme i bi li postupio jednako? Što je alternativa? Kako se Hrvatska policija danas nosi s ilegalnim migracijama? I zašto Europa nije uspjela gotovo cijelo desetljeće dogovoriti reformu migrantske politike?

Gost Intervju tjedna Točke na tjedan je potpredsjednik SDP-a Ranko Ostojić, ministar unutarnjih poslova RH u vrijeme migrantskog vala 2015.godine.

Profesor Akademije dramske umjetnosti (ADU) Ozren Prohić, višestruko prijavljivan za zlostavljanje, ponovno je suspendiran i udaljen od rada sa studentima. Rezultat je to velike ovotjedne pobune studenata i dijela profesora na ADU koji su prislili dekana da sazove izvanrednu sjednicu Akademijskog vijeća i povuče odluku o povratku Prohića na posao. O tome jesu li događanja na ADU iznimka ili pravilo, koliko je toga učinjeno u posljednjetri godine koliko je prošlo od pokreta #NisamTražila u regiji i kako se na razini Sveučilišta riješavaju prijave za zlostavljanje – za TNT govori Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku Sveučilišta u Zagrebu.

U novom mjesečnom ciklusu rubrike “TNT Rješenje” bavimo se položajem i pravima osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj. O tome koje su pomake donijele izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, novi Zakon o osobnoj asistenciji te zakonski prijedlog o inkluzivnom dodatku – raspravljat će savjetnica ministra socijalne politike Zvjezdana Bogdanović, predsjednica Udruge Sjena Suzana Rešetar i zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić.

Točno godinu dana od američkih izbora s profesoricom zagrebačkog Pravnog fakulteta Antonijom Petričušić, koja se upravo vratila sa studijske godine provedene u SAD-u, razgovaramo o tome kako diše “američko susjedstvo” u žestoko podijeljenom društvu.

Aktualne događaje komentiraju Jasmina Popović (HRT) i Tomislav Klauški (24sata).

Točka na tjedan s Natašom Božić, nedjeljom od 9 do 12 sati, samo na N1.

