Rašeta: Churchill je bio alkoholičar, Staljin je bio paranoik, a Tito je cijeli život živio veselo

Novinar i publicist Boris Rašeta bio je gost Pressinga Ilije Jandrića u povodu izlaska biografije "Tito povjerljivo i osobno" koju je pripremao četiri godine.

“Titova karijera je cijelo vrijeme bila ogromna i njegov je život cijelo vrijeme bio sretan. Churchill je bio alkoholičar, Staljin je bio paranoik, Hitler je imao niz psihijatrijskih poremećaja, a drug Tito je cijeli život živio veselo. U vezi njega zanimale su me dvije stvari. Kako mu je pošlo rukom da ostvari takvu karijeru. Drugi aspekt je bio onaj psihološki. Krleža je rekao da je Tito cijeli život spavao s pištoljem ispod jastuka, a imao je normalan krvni tlak”, rekao je Boris Rašeta.

Navodi da mu je život Josipa Broza Tita zapanjujući.

“To mi je zapanjujuće, troje mrtve djece koje je pokopao do 29. godine života i on ipak ide dalje, prošao je dva rata, lebdio je između života i smrti. U Drugom svjetskom raztu je išao iz jednog poraza u drugi. Cijeli Titov život i posebno ratna epizoda je bijeg iz jedne traumatične situacije u drugu. On kao Forest Gump bježi i bježi i bježi. U drugom Svjetskom ratu gubi velik dio svojih bitaka”, rekao je te je dodao: “Jedna engleska književnica i povjesničarka je rekla da je Tito imao neizmjeran dar da proizvodi odanost kod ljudi. Ljudi su Josipu Brozu vjerovali. Ako zagrebete ispod površie hrvatskog društva, vidjet ćete da njegov kult živi”.

Rašeta kaže da je Tito proživio toliko puno situacija u kojima bi čovjek koji se slijepo drži jedne ideje, nastradao.

“Englezi su mu puno više pomagali nego što se to zna. Uloga Churchilla i Engleske u Titovom karijernom i političkom uspjehu je možda veća nego sovjetska. Tito je započeo kao demokrat i republikanac, a zapravo je završio kao neokrunjeni car. On je bio jedna vrsta imperatora, sasvim sigurno. Kanio je pripojiti i Albaniju i Bugarsku, a imao je aspiracije i prema Grčkoj”, kazao je.

Navodi da Staljinu nije odgovaralo da on dovodi Amerikance prema Crnom moru.

“Tito je u razlaz sa Staljinom ušao radi megalomanije. Tito je uvijek snažno vjerovao u sebe, na neki je način bi prožet idejom mesijanstva”, rekao je.

