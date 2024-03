Rimac: “SDP će poslušati Ustavni sud, inače bi platitili visoku cijenu. A projekt s Milanovićem već im je uspio”

Podijeli :

Sanjin Strukic / pIXSELL

Nakon što je predsjednik Republike Zoran Milanović neočekivano najavio da ide na parlamentarne izbore s SDP-ovom koalicijom "izbaciti HDZ s vlasti", a šef SDP-a Peđa Grbin potom ga predstavio kao njihovog kandidata za premijera i nositelja liste u 1. izbornoj jedinici, reagirao je Ustavni sud.

Napomenuvši da nije riječ o odluci (jer SDP još nije predao kandidacijsku listu na kojoj bi bio Milanović) već samo o upozorenju, predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović kazao je da Milanović “ne smije sudjelovati u kampanji, ne može biti kandidat na izborima za zastupnike i ne može nastupati kao kandidat za premijera u ovom trenutku”.

Nakon odluke Ustavnog suda oglasio se Milanović Dvoje ustavnih sudaca glasalo protiv odluke da se Milanoviću zabrani sudjelovanje na izborima

“Kandidiranje predsjednika Republike i isticanje kao kandidata za predsjednika Vlade nespojivo je s njegovim ustavnim ovlastima i načelom trodiobe vlasti”, kazao je Šeparović iznijevši upozorenje Ustavnog suda.

Drugim riječima, želi li se kandidirati, Milanović bi najprije morao podnijeti ostavku.

“Ipak će staviti Bauka za nositelja”

Šeparović je također poručio da će prema sudionicima u izborima za koje se utvrdi da postupaju protivno Ustavu ili zakonu, Ustavni sud postupiti sukladno ovlastima koje uključuju i “poništavanja svih ili pojedinih izbornih radnji i odluka, počevši od kandidacijskog postupka na dalje”.

Milanović izvrijeđao ustavne suce, a sam ih je četiri odabrao

Hoće li se Milanović i SDP oglušiti na upozorenje Ustavnog suda, pitali smo politčkog analitičara i profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivana Rimca. On smatra da se SDP neće oglušiti jer bi to bilo prerizično.

“SDP će vjerojatno Milanovića skinuti s liste, kako su i najavili, i staviti Arsena Bauka za nositelja u 1. izbornoj jedinici. No, za cijeli njihov projekt to je irelelvantno jer Milanović će biti SDP-ov kandidat za premijera ako osvoje većinu. Time bi bila zadovoljena forma koju zahtijeva Ustavni sud”, smatra Rimac.

“SDP-u treba svaki mandat, neće tjerati mak na konac”

Što se tiče samog Milanovića, Rimac predviđa da se on neće suzdržavati.

“On sigurno neće čitavu kampanju šutjeti. Vjerojatno će nastaviti napadati Andreja Plenkovića i reagirati na njegove izjave, ali ne i govoriti u korist SDP-a”, dodao je.

Ako SDP ne posluša upozorenje Ustavnog suda, prijeti diskvalifikacija njihove kandidacijske liste u 1. izbornoj jedinici na kojoj su najavili Milanovića. A to je, napominje Rimac, previsoka cijena.

“To bi ih koštalo gubitka dosta mandata u 1. izbornoj jedinici i vodilo bi ih u izborni poraz. Za SDP je svaki izgubljeni mandat kritičan i vjerojatno si neće dopustiti da budu tvrdoglavi i tjeraju mak na konac”, kazao je Rimac.

Milanović digao rejting lijevo-liberalnoj koaliciji

On ističe da je SDP s Milanovićem već poslao poruku.

“Oni sada imaju vrlo jakog kandidata za premijera, puno jačeg nego što je bio Grbin, koji je vidljiv i u anketama je najpopularniji političar. Na kraju krajeva, Ustavni sud nije zabranio Grbinu da govori kako je Milanović SDP-ov premijerski kandidat samim time što je “kandidat za premijera” imaginarni status koji kao takav formalno ne postoji. A Milanović je najavom da će biti premijerski kandidat digao rejting ne samo SDP-u, nego i cijeloj lijevo-liberalnoj koaliciji”, objašnjava Rimac.

Koliko je Milanović uzdrmao HDZ? “To im je najbolja vijest, Plenković će lakše mobilizirati birače”

Ovime je, kaže, predizborna kampanja dobila na dinamici.

“Politička ponuda polarizirana je na HDZ i SDP-ovu koaliciju, što će vjerojatno dovesti do pada broja glasova svima ostalima koji su izvan tih dviju opcija. Za glasače to je motivirajuće jer će izbori biti ili-ili i to će ih mobilizirati. HDZ je dosad mislio da će lagano dobiti ove izbore, da će samo šetati po Hrvatskoj, pričati o svojim uspjesima u prošlome mandatu i da im je to dovoljno za osvojiti većinu. Sada je situacija vrlo neizvjesna”, dodao je.

“I Plenković je sebi pucao u nogu”

U HDZ-u tvrde da je Grbin aranžmanom s Milanovićem samome sebi pucao u nogu, ali samoranjavanja je bilo i u toj stranci.

“I Plenković je dovođenjem Tomislava Karamarka na sabor HDZ-a u nedjelju pucao sebi u nogu. On je, koliko se sjećam, zamijenio Karamarka obećanjem da neće HDZ biti toliko korumpiran. Karamarkov mandat potpredsjednika Vlade 2016. godine okončao je padom Vlade upravo zbog njegove korupcijske afere koja nije bila financijski berićetna, nego je iz nje izašao s teretom da je prodao nacionalne interese. Dovođenje takvog člana HDZ-a ponovno u vidljivost moglo bi mobilizirati one glasače lijevo-liberalne koalicije koji možda i nisu razmišljali o izlasku na izbore”, zaključio je Rimac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.