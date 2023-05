Raste broj ozlijeđenih maturanata u Labinu, troje u težem stanju

Podijeli :

Sasa Miljevic/PIXSELL

Broj maturanata labinske srednje škole ozlijeđenih u prevrtanju traktora s prikolicom kojim su krenuli na proslavu posljednjeg dana nastave, popeo se na šesnaest, no nitko nije životno ugrožen, doznaje se u petak poslijepodne u pulskoj Općoj bolnici.

U pulskoj bolnici primljeno je 11 djevojaka i troje mladića, te još dvoje u KBC-u Rijeka. Nitko od njih nije životno ugrožen, ali je među njima troje teže ozlijeđenih, uključujući osobu s prijelom ruke i gležnja.

Kod Labina se prevrnula prikolica puna maturanata, ima ozlijeđenih Grom izazvao požar kod Labina, zatražena pomoć i kanadera

“Jedno je dijete nakon inicijalne obrade pušteno kući, a zasad su ostala djeca na promatranju te će se vidjeti kojom dinamikom će ih se otpuštati kući”, istaknula je ravnateljica bolnice Irena Hrstić. Uzrok nesreće još se utvrđuje, no do nje je navodno došlo zbog otkazivanja kočnica na nizbrdici.

Traktorom je, kako se doznaje, upravljala maloljetna osoba. Na teren su odmah stigli vatrogasci, policija i Hitna pomoć s pet vozila.

Očevid je još uvijek u tijeku dok vučna služba izvlači traktor i prikolicu iz provalije.

Gradonačelnik Labina: Dobro da su maturanti ostali živi

“Kod nas se ispred srednje škole zatvori ulica. Nakon toga maturanti prošetaju do centra Labina i skupa s profesorima dolaze pozdraviti gradonačelnika i napraviti zajedničku fotografiju. Tu staje službeni dio proslave. Budući da imamo prekrasnu prirodu maturnati odlaze u Prtlog. To traje već dvadeset godina. Ove godine osim kamiona s DJ-em kojih ih tamo odvozi, vozili su se i traktorima. Je li to posljedica opće popularizacije traktora, ne znam”, rekao je Valter Glavičić, gradonačelnik Labina.

Otkrio je i da je za volanom bio učenik srednje škole, ali ne može potvrditi je li bio maloljetan.

“Dobro je da su svi učenici ostali živi. Kada sam došao, maturanti, traktor i prikolica bili su u provaliji dubokoj trideset metara. Drugi maturanti su potekli i pomoč, a zatim je došlo vozilo hitne pomoći i vatrogasci. Svi smo bili maturanti i ovo je njihov dan, ali moramo shavtiit da su ove rizične situacije, te da je samo pitanje kad će se nešto slično dogoditi. Zadni dan škole sustav bio trebao drugačije postaviti”, poručio je Glavičić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.