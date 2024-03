Relković upozorio na jedan detalj kod upozorenja Ustavnog suda Milanoviću: “U tom je kvaka”

Podijeli :

Ivica Relković, stručnjak za politički marketing savjetnik stranke Centar i Ivice Puljka, gostovao je u Newsnightu kod Ivana Hrstića gdje je komentirao aktualne političke događaje.

Relković je pokrenuo portal o kandidatima na političkoj sceni. “Pokušat ćemo obuhvatiti sve ono što čini politiku, ali i društvo”, rekao je.

O upozorenju Ustavnog suda, kaže da imamo Ustav kakav imamo. “Imamo strukturu vlasti kakvu imamo i tu ustavnopravni stručnjaci moraju promatrati ovaj sustav koji imamo. Mi smijemo o svemu raspravljati, u tom je kvaka. Vi ne možete nekome zabraniti da govori”, rekao je.

“Nalazimo se u paralelnoj situaciju koja nalikuje na krizu Ustava nego na ustavnu krizu. Da, mi se nalazimo u krizi Ustava jer na vrlo nejasan i neprecizan način sukobljava dvije funkcije, čak i kada su iz iste stranačke pozicije jer su ti sukobi ugrađeni u odnose tih dviju grana vlasti, dodao je.

“Je li ovdje predsjednik Hrvatske učinio nešto, o otme odlučuje Ustavni sud. Svaki je predsjednik učinio nešto čime je prekršio Ustav, to je napravila i Kolinda Grabar Kitarović i to 30 dana nakon zauzimanja funkcije. Ima tu još primjera”, naveo je.

“Predsjednik ima snažnu percepcijsku moć, i to je naš problem. On ne može promijeniti izborne procese, jer ako netko ne donese 76 ruku, on ne može tu ništa”, napomenuo je.

“U hrvatskom Ustavu imamo situaciju da je glavno zakonodavno tijelo Sabor, ali svi znamo da se tamo samo dižu ruke, a kompletan posao radi izvršna vlast”, rekao je Relković.

