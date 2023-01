Rimac: Premijer je osnovna odgovorna osoba jer on je centar izvršne vlasti

Podijeli :

Izvor: n1

Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Rimac komentirao je u Newsroomu političke aktualnosti u Hrvatskoj.

Profesor Rimac kaže kako ga ne iznenađuje trenutna situacija. Podsjetio je da obnova stoji već dvije godine i da su obljetnica trenutak kad se neke stvari sumiraju.

“I činjenica je da se otvorilo ponovno to pitanje što je napravljeno i koliko država pomaže, pomaže li uopće i je li to područje ostavljeno na devastiranje i iseljavanje stanovništva”, kaže Rimac.

Kaže kako je veći problem Andreju Plenkoviću bio to kako izbjeći medijski problem koji bi nastao posjetom premijera tom području. Podsjetio je da je prošle godine već bilo blagih problema, a kaže kako bi na drugu godišnjicu bilo i više incidenata i da doček premijera ne bi bio ugodan.

“To je premijer shvatio i premijer je odustao od dolaska u to područje i to govorio koliko je to područje osjetljivo i da bi to mogla biti medijska bomba kad se govori o problemu koji se nikako ne rješava”, kaže Rimac.

Rimac kaže da premijer pokušava relativitizirati njegovu odgovornost pri obnovi.

“Ne samo svoje odgovornosti već neprohodnosti sustava koji ima niz barijera za efikasnije upravljanje tim procesom. Premijer je osnovna odgovorna osoba jer on je centar izvršne vlasti on imenuje ministre i upravlja procesima”, kaže Rimac i kaže kako se u cijelom mandata Andreja Plenkovića ne radi ništa i dodaje da sve što izbije kao problem, pogotovo problem kao što je obnova ili problemi pri uvođenju eura, su nastali zbog nerada vlade.

Komentirao je i moguću promjenu Nataše Tramišak. Kaže da njenu smjenu premijer pokreće radi toga da bi pokazao kako nema pritiska javnosti.

“Do sad smo doživjeli nekoliko rekonstrukcija vlade, da ih sad ne nabrajamo, ali svaki put taj novi početak je vrlo sličan onom modelu, ako ne želiš da se nešto riješi osnuj komisiju. U ovom slučaju mijenjaj ministra. Ako ne želiš nikakve promjene, a ova država otkad je vodi Andrej Plenković nije niakakve suštinske promjene doživjela, mijenjaj ministre. Što ih više puta promjeniš to će manje izgledati jasna kritika vlade, jer više ne znate na koga uputiti osim na Plenkovića koji rezolutno odbija svaku odgovornost”, kaže Rimac.

Dodaje da smjena ministra koji nije dovoljno medijski vidljiv, a koji možda i radi, je namanja šteta zbog medijskog prezentiranja. Rekao je kako i Ivan Anušić šuti jer bi oponiranje ministru tijekom smjene Paladine nanosi štetu cijeloj stranci.

