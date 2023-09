Roglić iz Orbico grupe: Predlažemo obustavljanje mjera i model zaštite određenih skupina kupaca

Podijeli :

N1

Stjepan Roglić iz grupe Orbico bio je gost N1 Studija uživo u kojem je komentirao vladine mjere.

“Dobro da se u uvjetima inflacije Vlada brine o krajnjim potrošačima i o građanima koji imaju poteškoća u nabavci robe široke potrošnje. Kao distributer ćemo činiti sve da pomognemo potrošačima da dođu do proizvoda koje žele kupiti. Mjere su pogođene ako štitimo potrošača, a mjere nisu pogođene ako regulativa tržišta prelazi neku granicu i ono ne može funkcionirati slobodno. Kontrola cijena može prouzrokovati poremećaj u opskrbi“, rekao je Stjepan Roglić iz grupe Orbico.

Je li stvarno jeftinije? Provjerili smo cijene u trgovinama “Inflacija će nestati kad se za to stvore uvjeti. Mjere samo čuvaju socijalni mir”

Navodi da distributeri već mjesecima unaprijed imaju dogovorene primitke robe, a prehrambeni lanci imaju dogovorene planove isporuke.

“Regulacija cijena će dovesti do poremećaja tržišta, da roba visoke potražnje nestane s polica, skladišta trgovačkih i logističkih centara. U našoj struci je kategorija vrlo važan element. Ako su svi proizvodi istih cijena, kupci posežu za premium proizvodima. Logično je da baš kod premium proizvoda nastane poremećaj opskrbe. Regulacija cijena može biti samo ograničena. Očekujemo da će ovakve mjere nakon određenog vremena biti obustavljene, predlažem Vladi da pronađe način zaštite kupaca nekim drugim modelom”, kazao je.

On navodi da je poželjno da je tržište regulirano, no preregulacija dovodi do kontraučinaka, stoga ono mora biti ograničeno.

“Najkorisnije bi bilo da se zaštite najugoroženije skupine. Umirovljenici, obitelji s djecom, itd. Teško je reći u kojem će smjeru Vlada ići, no mi kao elementi tržišta predlažemo da se mjere što prije obustave i da se krene prema što obuhvatnijem modelu zaštite određenih skupina. Zakonskom regulativnom je prije bilo ograničeno da prodajna cijena ne ide ispod nabavne cijene, a u novom zakonu dio proizvoda se mora prodavati ispod nabavne cijene. Novim zakonom smo pobili namjenu prvog zakona. Nemoguće je da ova mjera bude dužeg trajanja, već u sljedećim tjednima bi trebalo ići u drugom smjeru”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.