Bauk: Plenković nas je priključio “velesilama” poput Toga, Fijia i Maršalovih Otoka

Podijeli :

N1

Gost N1 Studija uživo bio je SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava najavio je u petak da će ove godine Kolonu sjećanja predvoditi pripadnici HOS-a i poručio “svima onima koji imaju nešto protiv HOS-a” da ne trebaju dolaziti 18. studenoga na obilježavanje stradanja Vukovara u Domovinskom ratu. SDP-ov Bauk smatra da je sve to počelo još 2013. godine.

Bojan Glavašević: Čini se da bi Penavi bilo najdraže da u koloni budu on i par prijatelja Penavu ne diraju kritike plakata za Vukovar: “Sve ostaje kako je najavljeno”

“Što se tiče vukovarske Kolone, ja sam bio u onoj koja je zaustavljena, prepolovljena, sveš to se događa sada malo podsjeća i na ta razdoblja, to je bilo, čini mi se 2013., 2014. godina i mislim da sam jednom u sličnoj situaciji rekao da se HDZ-u dvije kolone vraćaju kao bumerang”, rekao je Bauk.

Minista obrane Mario Banožić rekao je da se radi o Penavinoj privatizaciji obljetnice.

“Ako i je to jedna mala privatizacija tog događaja, onda bi sigurno da HDZ ima gradonačelnika ta privatizacija bila veća. Jedino što možemo je pozvati se obljetnice iz rata, posebice kada je u pitanju sjećanje na žrtve, da se ne iskorištavaju u dnevnopolitičke svrhe. A oni koji ne mogu tome odolijeti, bit će nagrađeni ili kažnjeni na izborima. Kada ovi to rade očito ocjenjuju da ima građana koji to nagrđajuju”, komentirao je Bauk.

Predsjednik Zoran Milanović optužuje premijera Andreja Plenkovića za štetu međunarodnom ugledu i to zato što je Hrvatska, predsjedniku iza leđa, glasala protiv rezolucije UN-a o primirju u Gazi. Milanović smatra da je Hrvatska trebala ostati suzdržana. Bauk smatra da je rezolucija “nešto što je bilo” te da sada treba detaljnije analizirati objašnjenja kako je do toga došlo.

“Ministarstvo je relativno dobro objasnilo zašto nismo bili za, ali to je pola rečenice, nije objasnilo zašto smo bili protiv i svrstali se u društvo još 13 zemalja u tom glasanju. Slušajući premijera Plenkovića, on je de facto države poput Kanade, Japana, Velike Britanije… proglasio bezveznjacima jer mi smo najpametniji pa nas je priključio ‘velesilama’ poput Toga, Fijia i Maršalovih Otoka. velesila. Mislim da je to bio potpuni promašaj naše diplomacije. Još samo da čujemo da su oni koji su bili za, poput Francuske i Belgije, sponzori terorizma”, rekao je Bauk.

“Način na koji je došlo od ovoga pokazuje da je vrijeme da se uključi Ustavni sud. Mimo Ustava, bez konzultacije donijela se odluka koja, kao što vidimo nije usuglašena. Ovo je sada jasno priznanje svjesnosti kršenja Ustava. Očekujem da Ustavni sud podnese izvješće”, zaključio je Bauk.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.