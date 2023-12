Saborska zastupnica iz Možemo tvrdi da Habijan ima samo jedan zadatak: “A to će biti teško”

Podijeli :

Luka stanzl/PIXSELL

Saborska zastupnica stranke Možemo, Jelena Miloš, gostovala je u Newsroomu kod Ilije Jandrića gdje je komentirala "aferu Mreža", ali i oglašavanje države u medijima.

Miloš smatra kako je bitno da se o toj temi pričalo na saborskom Odboru za medije iako nije došlo do zaključka. “Mi smo sazvali taj Odbor za medije nakon što je izbila ta “afera Mreža” jer javnost se pitala kako je to moguće i imamo li transparentno oglašavanje od strane državnih firmi. Odgovor je da nemamo, niti ja kao zastupnica, niti vi kao medij, a ni građani”, rekla je.

“Stoga smo očekivali da će predsjednik Odbora sazvati raspravu, ali on to nije napravio pa smo skupili potpise. Imali smo dva prijedloga, prvi je da se u roku od 15 dana donese tko je od državnih firmi i koliko potrošio na oglašavanje, drugi je prijedlog bio da se unutar 30 dana donesu kriteriji po kojima državne firme daju novac za oglašavanje. No HDZ to nije htio prihvatiti”, dodala je.

Nova afera na pomolu? “Ovaj projekt im služi za izvlačenje novca iz državnih firmi i proračuna”

“HDZ je prihvatio samo ono što već stoji u zakonu, a to je da Agencija za elektroničke medije skuplja izvješća, ali oni nemaju ni ljudstva niti mogu sankcionirati one koji ne dostave izviješća”, navela je.

“Ako nemamo okvir za transparentno oglašavanje onda to stvara potencijal za koruptivne radnje. Takve korupcije može biti jer okvira nema i svatko može raditi tko što hoće”, rekla je Miloš.

“Odlučno odbacujem tezu da ministrice Koržinek Obuljen koja je ustvrdila da je netko na odboru rekao da su mediji u Hrvatskoj korumpirani”, dodala je.

Komentirala je i novi prijedlog europskog zakona koji spominje i špijuniranje novinara. “Zalagali smo se da se novinare ne može špijunirati, odnosno da se tzv. špijunski softver ne može koristi pod krinkom nacionalne sigurnosti. Tražili smo i da Hrvatska zastupa taj stav, no možete pogoditi što se dogodilo. Odjednom je nestalo kvoruma i sve je palo u vodu”, navela je.

Smatra da je Habijanov zadatak da izgura ministarstvo gospodarstva do izbora bez većih afera. “A to će biti težak zadatak”, dodala je.

