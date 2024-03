Sanja Sarnavka o Milanovićevom vrijeđanju žena: “Čekam da netko kaže za muškarca da je priležnik i da je preko tijela uspio”

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Autonomna ženska kuća oštro je osudila diskriminirajuće izjave predsjednika Zorana Milanovića o Ivani Petrović i Jasni Omejec. Nazvao ih je dežurnom kreštalicom i političkom priležnisom, a njegove izjave, priopćili su, primjeri su seksizma i dvostrukih standarda koji su posljedica stereotipa o ulozi žena u našem društvu.

“Bez obzira što on stvarno vrijeđa sve, to mi je jako loše jer ti možeš ukazati na neke nepravilnosti koje netko radi, a da ne ideš na osobnu razinu, ali onda vidimo sve te predrasude koje žive u nama. Dakle, Vegeta – kuhinja i, s druge strane, naravno, kako bi žena mogla postići nešto u karijeri a da nije priležnica i da nije preko postelje i svog tijela nešto uspjela. Još čekam da netko kaže za nekog muškarca da je priležnik i da je preko tijela nešto uspio jer ga je neka žena pogurala”, komentirala je Sanja Sarnavka za Dnevnik Nove TV.

Milanović je sa Sarnavkom imao i okršaj kada joj je predbacio da profesoricu Zlatu Đurđević nije od HDZ-a branila istim načinom kao dvije saborske zastupnice koje je on nazvao narikačama.

“Meni je isto čudno što su te dvije saborske zastupnice tako olako prešle, kad se radi o izborima, preko toga, ali svakako treba uvijek reagirati. Ja se uopće ne sjećam, pa ne sjedim cijeli dan pred televizorom da vidim što je rekao, a mi smo generalno reagirali za profesoricu Đurđević jer smo smatrali da je vrhunska stručnjakinja”, objasnila je i dodala: “Kod nas patrijahalno društvo još viri iz svakoga, ali ono što je posebno čudno, to je da mu je rejting toliko skočio nakon ovoga o čemu ne smijemo više govoriti, a tu je i jako puno žena i upravo se uz Milanovića jako često veže bedem ljubavi. Dakle, žene koje ga vole, cijene i podržavaju na svaki način.”

Komentirala je i hrvatske političarke te objasnila da je po čemu je posebno očito da još uvijek živimo u patrijahalnom društvu.

“Kod njega stvarno kad makneš tu površinu i formu koja mi je grozna i koja mislim da je jako loša za javni prostor i diskurs, on vrlo često kaže istinu, ali on valjda misli i valjda se pokazuje da mi još uvijek trebamo velike vođe i sad mi stalno govorimo da je to sukob dva muškarca, a s druge strane imamo fantastične, nikad bolje saborske zastupnice, ali u manjim strankama”, smatra Sarnavka i kao primjer ističe Jadrnaku Kosor.

“Ona kad je bila u HDZ-u i govorila “Kud Ivo, tud i ja” i bila krhka i nježna, ona je sada jedna od najboljih političkih analitičarki jer velike stranke još uvijek nisu spremne da stave na čelo žene i mi samo u malim strankama vidimo da su žene uspjele iskočiti”, zaključila je.

