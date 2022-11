Nehammer: Posebno ćemo glasati za Hrvatsku, a posebno za Bugarsku i Rumunjsku

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je saveznog kancelara Republike Austrije Karla Nehammera u Banskim dvorima. U izjavi za medije nakon sastanka hrvatski premijer je potvrdio da Hrvatska ima podršku Austrije, ali da je nužno zajedničko rješavanje problema nezakonitih migracija. Kancelar Nehammer je dodao da neće podržati ulazak Bugarske i Rumunske.

“Kao što je poznato, Austrija i Hrvatska su prijateljske zemlje. Odnosi s Austrijom su zadnjih 30-ak godina među najrazgranatijim od brojnih država s kojima Hrvatska surađuje. To se vidi i po robnoj razmjeni. Austrija je među prvih pet vanjskotrgovinskih partnera Hrvatske i drugi investitor u RH. Dvije od četiri banke s najvećim udjelom su austrijske banke. Tu su i medijske kuće, velike građevinske firme, a da ne spominjem ostale u različitim sektorima. Ove godine nas je posjetilo milijun i pol austrijskih turista. To je također primjer koliko su naše veze jake”, kazao je Plenković pa doda da su razgovarali i o najvažnijoj temi – odluci o hrvatskom članstvu u Schengenu.

VEZANA VIJEST “Austriji je u interesu da se schengenska granica pomakne jednu zemlju istočno”

“Ovo je bila prilika da austrijskom kancelaru pokažem što je Hrvatska sve učinila do danas i koliko je kriterija ispunila. Mi smo u cijelom procesu jasno kazali da smo spremni dodatno pojasniti ako bilo koja članica ima bilo kakvo pitanje ili zabrinutost glede našeg ulaska u Schengen. To smo učinili i danas. U jednom širem kontekstu s kojim je Austrija suočena, to se tiče snažnog porasta tražitelja azila u Austriji i općenito povećanom broju ilegalnih migracija. S te strane smo itekako svjesni posebnih zabrinutosti s kojima se susreće i kancelar i austrijska vlada”, kazao je Plenković.

“Zajedničko smo zaključili da će Hrvatska visoko cijeniti potporu ulasku u Schengenu te da ćemo zajedno raditi na tome da se jačaju kontrole na vanjskim granicama EU”, rekao je.

Austrijski kancelar Nehammer također se osvrnuo na bliske gospodarske veze kazavši da je Hrvatska pouzdan partner te da se radi o dobrom tržištu. Pored toga, postoje i kulturne i povijesne veze, a u vremenima kao što su danas posebno treba istaknuti i sigurnosne veze i suradnju.

“Želim vam čestitati na ulasku u eurozonu i važno je postaviti daljnje korake bitne za budućnost. Austrija se danas nalazi pred jednim od najvećih izazova među svim članicama EU zato što imamo ogroman pritisak zbog ilegalnih migracija unatoč tome što smo zemlja koja nema vanjsku granicu EU. Od 2015. godine imamo mnoge ljude koje smo primili u našu zemlju i sada imamo i desetke tisuća Ukrajinaca koji traže utočište. Moram reći da sam zadivljen koliko je velika spremnost Austrijanaca za pomoć Ukrajini”, rekao je Nehammer.

“Trebat ćemo nove mjere zaštite granica”

Istaknuo je važnost rješavanja problema ilegalnih migracija.

“Mnogi od njih uopće nemaju pravo na azil, većina uopće nije registrirana. Austrija nema vanjske granice što znači da migranti prolaze kroz zemlje EU, a nisu u niti jednoj registrirani”, kazao je austrijski kancelar.

“Trenutačno raspravljamo o proširenju Schengena, a istovremeno vidimo da posebno Austrija ima s nedovoljnom zaštitom vanjskih granica. Istovremeno imamo smanjenje zaštita granica unutar EU, po našem mišljenju to ne može tako ići, trebat će poduzeti neke mjere”, poručio je.

Istaknuo je da će uzimajući u obzir kojom rutom im dolazi većina migranata različito glasati o ulasku pojedinih zemalja u Schengen.

VEZANA VIJEST Austrijski kancelar: Nećemo uložiti veto na ulazak Hrvatske u Schengen

“Kada govorimo o proširenju Schengena, a pritom kritiziramo plan koji Europska komisija treba predočiti s obzirom na ove probleme koje smo iznijeli, važno je reći da se to ne odnosi na Hrvatsku. Posebno će se glasati za Hrvatsku, a posebno za Bugarsku i Rumunjsku”, dodao je Nehammer.

Austrijski kancelar je poručio da je potrebno promijeniti sustav i ojačati vanjske granice kako bi slobodno kretanje unutar Schengena bilo moguće.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, Nehammer je ponovio da Schengen ima smisla samo ako su vanjske granice dovoljno dobro zaštićene te je rekao da se slažu o podršci primanja Hrvatske u Schengen, ali ne podržavaju širenje Schengena ako ono uključuje i Rumunjsku i Bugarsku.

“Hrvatska je ispunila svoje obaveze”

“Ministar unutarnjih poslova i kancelar imaju isto mišljenje. Na ovaj način se ne može proširenje Schengena provesti. Unutar ovog procesa se odlučuje i o Hrvatskoj, i o Bugarskoj i Rumunjskoj, ne pravi se razlika. A Hrvatska je za razliku od druge dvije zemlje očito ispunila sve svoje obveze jer točno možemo pratiti otkud dolaze ilegalni migranti tako što ih saslušavamo, pregledavamo njihove mobiteli… “, naveo je Nehammer.

Jedna od tema razgovora bili su i kapaciteti LNG terminala Krk.

“Tamo postoji kapacitet za još veće terminale, bilo kopneni, bilo plutajući te da bi se takav kapacitet Krka mogao iskoristiti na najbolji mogući način prema svim našim susjedima”, rekao je Plenković pa dodao:

“Želimo zajedno raspraviti mogućnosti ulaganja u energetsku infrastrukturu tako da se iskoristi kroz širi europski pothvat, a to je da se stvaraju alternativni pravci u kontekstu smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima iz Rusije.”

Vezano uz ovu temu, Nehammer je dodao:

“Nama je važno postignuti dogovor na političkoj razini, a onda će se poduzeća sastati i dogovoriti oko ostalih koraka.”

Plenković je istaknuo da Hrvatska dugoročno može postati istinsko energetsko čvorište, osobito kada je riječ o prihvatu ukapljenog prirodnog plina.