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ADRESA IZ HONG KONGA

SDP pod hakerskim napadom

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N1 Hrvatska
|
07. lis. 2026. 13:13
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SDP, logo
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

SDP je trenutno izložen hakerskom napadu.

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Prema dosad dostupnim informacijama, napad je evidentiran s IP adrese locirane u Hong Kongu.

"Nadležne službe rade na otklanjanju posljedica napada, a cijeli slučaj prijavljen je nadležnim institucijama", priopćili su iz SDP-a te dodali:

"Očekujemo da će se provesti potrebne radnje kako bi se utvrdilo tko stoji iza napada te identificirali odgovorni za ove nezakonite aktivnosti."

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Teme
hakerski napad hong kong ip adresa sdp

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