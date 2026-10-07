ADRESA IZ HONG KONGA
SDP pod hakerskim napadom
N1 Hrvatska
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07. lis. 2026. 13:13
| Vijesti
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SDP je trenutno izložen hakerskom napadu.
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Prema dosad dostupnim informacijama, napad je evidentiran s IP adrese locirane u Hong Kongu.
"Nadležne službe rade na otklanjanju posljedica napada, a cijeli slučaj prijavljen je nadležnim institucijama", priopćili su iz SDP-a te dodali:
"Očekujemo da će se provesti potrebne radnje kako bi se utvrdilo tko stoji iza napada te identificirali odgovorni za ove nezakonite aktivnosti."
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