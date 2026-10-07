ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA
USKOK podigao novu optužnicu: Na nekretninama počinjena šteta od gotovo sedam milijuna eura
USKOK je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv devet osoba koje tereti za udruživanje u zločinačku organizaciju, prijevare, krivotvorenje isprava i pranje novca.
Optužnicom je obuhvaćeno šestero hrvatskih državljana rođenih 1988., 1993., 1980., 1966., 1992. i 1989., dvoje državljana Mađarske i Srbije rođenih 1957. i 1994. te državljanin Hrvatske i Bosne i Hercegovine rođen 2000.
Prema navodima optužnice, organizator skupine je od početka 2025. do 3. veljače 2026. na području više mjesta u Hrvatskoj povezao ostale okrivljenike i zasad nepoznate osobe radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi.
Cilj im je bio neosnovani prijenos vlasništva nad većim brojem nekretnina bez znanja i pristanka stvarnih vlasnika, a vlasnike su oštetili za ukupno 6.759.854,07 eura.
Vlasništvo su prenosili lažnim kupoprodajnim ugovorima
Okrivljenici su pretraživali nekretnine čiji vlasnici nisu imali upisan osobni identifikacijski broj u zemljišnoknjižnom izvatku ili iz drugih razloga nisu mogli štititi svoje pravne interese.
Vlasništvo su prenosili pomoću lažnih kupoprodajnih ugovora i neistinitih pravnih akata koje su sami izrađivali kako bi nekretnine zadržali ili ih dalje prodavali.
Kako bi prikrili nelegalan način stjecanja i otežali utvrđivanje pravnog slijeda, nekretnine su na temelju nevjerodostojne dokumentacije naknadno prenosili na članove skupine i povezane osobe.
Plaćali su sto eura po dokumentu
Organizator i njegov glavni suradnik pronalazili su prikladne nekretnine i osobe na koje bi se vlasništvo moglo uknjižiti.
Po uputama organizatora, njegov suradnik je za izradu predložaka lažne dokumentacije po uzoru na originalne isprave angažirao jednog od okrivljenika i još jednu nepoznatu osobu, plaćajući im sto eura po dokumentu.
Optuženi izrađivač je u najmanje 20 navrata napravio takve isprave, koje je organizatorov suradnik potom dorađivao u konačne verzije krivotvorina i dijelio ostalim članovima skupine.
Međusobno dijelili "zaradu"
U sklopu realizacije plana angažiran je i okrivljenik koji je uz pomoć krivotvorenih punomoći od Porezne uprave ishodio OIB-ove stvarnih vlasnika nekretnina te pod lažnim identitetom nastupao kao ugovorna strana.
Ostali članovi skupine imali su ulogu ugovornih strana i fiktivnih nositelja vlasništva. Oni su po uputama potpisivali ugovore, odlazili javnim bilježnicima na ovjeru i nadležnim sudovima podnosili zahtjeve za uknjižbu, iako su znali da zakoniti vlasnici nikada nisu sklopili ugovore o prijenosu nekretnina.
Zaradu od 6.759.854,07 eura, pribavljenu prisvajanjem i prodajom nekretnina, okrivljenici su međusobno podijelili prema dogovorenim ulogama.
Otvorili i račun u banci
Optužnica opisuje i slučaj prikrivanja nezakonitog stjecanja vrijedne nekretnine na području Splita u razdoblju od prosinca 2025. do 9. siječnja 2026. Organizator i suradnik dogovorili su s jednim od okrivljenika da se na njega prenese vlasništvo nekretnine pod krinkom osiguranja zajma, kako bi stvorili privid da je riječ o kupcu koji postupa u dobroj vjeri.
Jedan od članova skupine otvorio je račun u splitskoj banci na koji je zajmodavac uplatio 500.000 eura uz opis plaćanja "ugovor o zajmu". Nakon toga su potpisali fiktivni ugovor o zajmu prema kojem je dug iznosio 686.000 eura, uz dozvolu prijenosa vlasništva nad nekretninom radi osiguranja tražbine.
Na temelju tog ugovora uknjiženo je pravo vlasništva u korist navodnog zajmodavca, čime je stvarna vlasnica oštećena za 3.952.875,20 eura, dok su okrivljenici nastavili raspolagati uplaćenim novcem.
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