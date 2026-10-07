USKOK podigao novu optužnicu: Na nekretninama počinjena šteta od gotovo sedam milijuna eura

Optužnica opisuje i slučaj prikrivanja nezakonitog stjecanja vrijedne nekretnine na području Splita u razdoblju od prosinca 2025. do 9. siječnja 2026. Organizator i suradnik dogovorili su s jednim od okrivljenika da se na njega prenese vlasništvo nekretnine pod krinkom osiguranja zajma, kako bi stvorili privid da je riječ o kupcu koji postupa u dobroj vjeri.