očekujemo spektakl
Hrgović brani titulu u Hrvatskoj! Evo kada i protiv koga će boksati
Filip Hrgović trebao bi prvu obranu IBF-ova naslova svjetskog prvaka odraditi pred hrvatskom publikom. Protivnik će mu biti obvezni izazivač Frank Sanchez, a poznat je i okvirni termin velikog spektakla.
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Prema informacijama BoxingScenea, pregovori za meč Filipa Hrgovića i Franka Sancheza već su u tijeku, a borba bi se trebala održati u Hrvatskoj početkom 2027. godine.
Gol.hr javlja da točnu lokaciju i datum tek treba dogovoriti, no promotor Frank Warren potvrdio je da se radi na organizaciji Hrgovićeve borbe pred domaćom publikom.
Hrvatski teškaš do pojasa je stigao krajem kolovoza spektakularnim preokretom. Hrgović je, podsjetimo, protiv favoriziranog Mosesa Itaume preživio vrlo težak početak i veliki rezultatski zaostatak, a zatim potpuno preokrenuo borbu i prisilio iscrpljenog Britanca na prekid u devetoj rundi.
Sanchez se maknuo Hrgoviću i Itaumi
Sanchez je još prije tog meča imao pravo boriti se za upražnjeni IBF-ov naslov. Međutim, Warren mu je platio naknadu kako bi se privremeno povukao i omogućio Hrgoviću i Itaumi borbu za pojas, uz obećanje da će Kubanac nakon toga dobiti pobjednika.
Sada je došlo vrijeme da se taj dogovor ispuni. Warren je potvrdio da će upravo Sanchez biti sljedeći Hrgovićev protivnik te da se radi na organizaciji velikog meča u Hrvatskoj, što je bila i velika želja hrvatskog prvaka, koju je iznio odmah nakon osvajanja titule.
Kubanac prijeti Hrgoviću
Sanchez u profesionalnoj karijeri ima omjer od 26 pobjeda i jednog poraza, uz 19 nokauta, a status obveznog izazivača dodatno je učvrstio u svibnju, kada je Richarda Torreza Jr. nokautirao već u drugoj rundi.
Kubanac je već ranije najavio da namjerava aktivirati svoje pravo na napad na IBF-ov naslov.
"Borba će se dogoditi čim Hrgović bude spreman. Koliko razumijem, to bi moglo biti u prosincu ili siječnju. Veselim se pobjedi protiv Hrgovića. Pobijedit ću i postati prvi kubanski svjetski prvak u teškoj kategoriji", poručio je Sanchez.
Veliki spektakl početkom 2027.
Sve sada upućuje na to da će se meč ipak održati početkom 2027. godine, a Hrvatska bi tako mogla dobiti jednu od najvećih sportskih priredbi u svojoj povijesti.
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