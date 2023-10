SDP traži zabranu vjerskih okupljanja na 200 metara od bolnica

Podijeli :

Klub SDP-a u saborsku je proceduru uputio prijedlog izmjena Zakona o javnom okupljanju kojima traži da se okupljanja u blizini zdravstvenih ustanova smiju događati, ali samo na udaljenosti od minimalno 200 metara od tih ustanova kako bi se spriječilo maltretiranje žena.

“U saborsku proceduru uputili smo prijedlog izmjena Zakona o javnom okupljanju s ciljem da se u članku 11. ugradi odredba da se okupljanja u blizini zdravstvenih ustanova smiju događati, ali samo na udaljenosti od minimalno 200 metara od tih ustanova”, najavila je SDP-ova zastupnica i politička tajnica stranke Mirela Ahmetović na konferenciji za novinare u Saboru.

Istaknula je kako su se u ovom prijedlogu vodili primjerima Španjolske i Njemačke. Podsjetila je da je Hrvatska je po Ustavu sekularna zemlja u kojoj su vjerske zajednice odvojene od države.

No, upozorava, u posljednje vrijeme se ustalila praksa javnog nametanja vlastitih stavova koji nemaju veze s ispovijedanjem vjere, nego je riječ o maltretiranju žena ispred ginekoloških ordinacija.

“U molitvi ne vidim ništa loše, sastajanja u crkvama ili mjestima predviđenima za vjerske obrede su slobodna, ali okupljanje ispred bolnica s transparentima na kojima se osuđuju žene smatramo neprihvatljivima, nazadnima i opasnima po društvo”, kazala je, uz napomenu da svi pacijenti imaju zakonsko pravo na privatnost.

Zapitala je imaju li pacijentice koje idu na pregled kod ginekologa privatnost koju im jamče zakoni i jesu li jednake u ostvarivanju svojih prava u odnosu na muškarce koji idu na pregled urologu i odmah odgovorila – nemaju i nisu.

“S obzirom da se HDZ konstantno ulizuje Crkvi, ne očekujem da će ovo pitanje riješiti sami i da će podržati naš prijedlog ni da će ministar Beroš naložiti svim bolnicama da se zabrani takva praksa, ali smo odlučili barem raspravljati o tome i pokušati osvijestiti nekoga unutar vladajuće većine da podrži ovaj prijedlog”, poručila je.

Ako HDZ i njihovi sateliti odbiju ove izmjene, ustvrdila je, tada ćemo mi to učiniti s našim partnerima kad preuzmemo odgovornost za ovu zemlju.

Neprihvatljivim smatra da se žene u 21. stoljeću ponižavaju i da ih se pred bolnicama maltretira i moralno i emocionalno ucjenjuje. Istaknula je da se o ovome mora očitovati i Katolička crkva na koju se oni pozivaju.

“Neka se Crkva zapita kako bi reagirala da se pred njenim vratima pojavi grupa ljudi s transparentom ‘ne idite u crkvu jer tamo siluju djecu’ i bi li se pozivala na Ustav? Bi i imala bi pravo. Zašto se onda to isto pravo uskraćuje ženama, zbog čega se to ne zabrani? Zbog čega su žene manje vrijedne svojih ustavnih prava samo zato što se odlučuju na pobačaj”, istaknula je.

Kazala je da će učiniti sve da zaštite žene i najavila da će u Hrvatskoj uskoro sve bolničke i zdravstvene ustanove biti free-zone od vjerskog i bilo kojeg drugog maltretiranja i šikaniranja.

Njezin stranački kolega Ranko Ostojić, predsjednik Splitsko-dalmatinskog SDP-a, upozorio je i da se po postojećem Zakonu takva javna okupljanja mogu prekinuti i zabraniti.

“U Zakonu postoji rečenica po kojem se to može prekinuti, a to je nesnošljivost. A ovdje se radi o očitoj nesnošljivosti prema ženama. No, politička volja da se to poštuje ne postoji, nesnošljivost se očito prešutno podržava i to želimo spriječiti”, poručio je Ostojić.

