Selak Raspudić o odlasku šefice Uskoka: Bitna poruka je prenesena

Saborska zastupnica Mosta, Marija Selak Raspudić, gostovala je u Studiju N1 gdje je komentirala odlazak ravnateljice Uskoka, ali i promjenu izbornih jedinica u Hrvatskoj.

Selak Raspudić kaže kako nikome nije jasan odlazak ravnateljice Uskoka, Vanje Marušić. “Pitanje je koji će biti konačan epilog jer kad-tad će se ova priča raspetljati”, rekla je.

Nikome nije jasno koji je to zakon prekršila bivša ravnateljica. “Očito je da komunikacija između nje i šefice DORH-a nije bilo na razini. Mislim da je bitna poruka prenesena, a to je da nešto s tijelima koja se bore protiv korupcija u Hrvatskoj ne štima. Jedino nam preostaje demokratskim sredstvima dogovoriti i nadam se da će građani to shvatiti kao alarm i da će na izborima pokazati da se ne slažu s ovakvim sumnjivim politikama”, dodala je.

Ne vjeruje da će dobiti nikakvo objašnjenje od službenog koje je već stiglo. “Temelja poruka da borba protiv korupcije u Hrvatskoj ne funkcionira je tu već dugo. U pozadini ovoga svega je da korupcija nastavlja cvasti, a mi moramo ponuditi rješenja na izborima”, rekla je.

Kad su izbori u pitanju, puno će toga ovisiti o novoj raspodjeli izbornih jedinica. “Sporan je i sam izborni prag koji signalizira da neki ne trebaju biti dio političke igre. Oporba mora biti proaktivna, a ne reagirati reaktivno kada HDZ diktira tempo. Oporba je dobro reagirala, ujedinjeno i bilo bi normalno da je i oporba uključena, ali budimo realni, naša uloga tu je svedena na minimum. Treba pojačati ulogu Sabora, kako na papiru i piše”, objasnila je Selak Raspudić.

“Most je ponudio svoj reformski paket izbornog zakona jer su izborne jedinice tek dio problema. Mi smo predložili elektroničko glasanje, a ranije smo uputili prijedlog da se nitko ne može kandidirati tko ima zatvorsku kaznu dulju od šest mjeseci”, rekla je.

“Krojimo izborne jedinice, a ni sami ne znamo koliko nas ima. Ta neusklađenost na svim razinama omogućava značajno pogodovanje pojedinim strankama. Ne trebaju nam samo naši vapaji, mi smo moramo potruditi da se unatoč tim malverzacijama daleko taj prag nadmašimo. Nemamo puno prostora”, dodala je.

O slaboj izbornoj izlaznosti kaže da je veliki problem. “Kod nas politika nije percipirana kao javna djelatnost nego kao interesna skupina u kojoj sudjeluju oni koji su uz nju vezani, a ostale građane taj proces ne zanima jer smatraju da iz njega ne mogu izvući koristi, oni obično odlaze iz Hrvatske”, tvrdi Selak Raspudić.

