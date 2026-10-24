Sindikalisti pozvali Habijana na sastanak: "Stanje u hrvatskim zatvorima je zabrinjavajuće"

"Smatramo da je jedini korektan, profesionalan i odgovoran potez ministra i odgovornih u zatvorskom sustavu, bez odgode i fige u džepu, sazvati hitan sastanak sa svim sindikatima koji zastupaju zaposlene u zatvorskom sustavu. Vrijeme je da se sjedne za stol, otvori stvarna statistika, prizna dubina problema i pokuša zajednički izradit plan za spas sustava", stoji u priopćenju objavljenom na facebook stranici sindikata.