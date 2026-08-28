PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI
Sindikat pravosudne policije uz policajku iz afere "Nakaze": "Slične probleme imamo i u zatvorskom sustavu"
Sindikat pravosudne policije Hrvatske stao je uz policajku povezanu s aferom "Nakaze", ističući da njezin slučaj otvara pitanje zaštite službenika koji upozoravaju na moguće nezakonitosti.
"Podržavamo svaku osobu koja ima hrabrosti prijaviti nezakonitost, bez obzira na to tko se nalazi s druge strane prijave", poručili su iz Sindikata.
Smatraju da se ovaj slučaj ne bi trebao promatrati isključivo kroz postupanje prema jednoj policajki, već i kroz šire pitanje mogu li službenici prijaviti ono što smatraju nezakonitim, a da pritom ne strahuju od posljedica, pritisaka ili zaštite osoba na koje se prijava odnosi.
'Sličnih slučajeva ima i u zatvorskom sustavu'
Iz Sindikata pravosudne policije navode da se slične situacije događaju i unutar zatvorskog sustava.
U svojoj objavi nisu otkrili imena službenika ni ustanovu, ali opisuju slučaj u kojem je, prema njihovim tvrdnjama, rukovodeći službenik radio u istoj zatvorskoj ustanovi u kojoj je član njegove uže obitelji bio zaposlen kao pravosudni policajac.
Prema navodima Sindikata, upravitelj ustanove kasnije je smijenjen, dok je član njegove obitelji dobio kaznenu prijavu i završio u zatvoru. Sindikat pritom pita jesu li nadležni u zatvorskom sustavu, koji su navodno bili upozoreni na probleme, na vrijeme poduzeli sve potrebne korake.
Tvrde i da je pravosudni policajac koji je upozoravao na nepravilnosti bio izložen pritiscima, psihičkom maltretiranju i diskriminaciji. Svoja prava sada, navode, pokušava zaštititi sudskim putem.
Spominju i pucanje iznad glava pravosudnih policajaca
Sindikat je upozorio i na još jedan slučaj za koji tvrdi da se dogodio tijekom ocjenskog gađanja u jednoj zatvorskoj ustanovi.
Kako navode, rukovoditelj je tijekom vježbe ispalio streljivo iznad glava pravosudnih policajaca.
"Ako se navedeni događaj dogodio na način kako su ga opisali svjedoci, onda to nije pitanje sitnog propusta. To je pitanje sigurnosti života i zdravlja službenika", poručili su.
Tvrde da unutarnja kontrola, čiji su dolazak tražili, nije obavila nadzor u toj ustanovi te da je stegovni postupak pokrenut tek nakon proteka duljeg vremena.
Sindikat također navodi da je kao kazna predloženo smanjenje plaće od 10 posto tijekom jednog mjeseca. Smatraju da je riječ o blažoj sankciji od onih koje su se, kako tvrde, inače predlagale za teže stegovne povrede.
'Postoji percepcija da su neki nedodirljivi'
U Sindikatu ističu da ne tvrde kako je u opisanim slučajevima počinjeno kazneno djelo niti unaprijed bilo koga smatraju krivim.
Traže, međutim, da se sve sumnje provjere te da se prema rukovodećim službenicima primjenjuju jednaki kriteriji kao i prema drugim pravosudnim policajcima.
"Ako se prema nekome primjenjuje stroži kriterij zato što nema nikoga iza sebe ili je povjerenik našeg sindikata, a prema drugome blaži zato što ima prijatelja, rođaka ili poznanstvo, onda je to problem", poručili su.
Dodaju da među pravosudnim policajcima postoji percepcija da su pojedinci u sustavu "nedodirljivi", zbog čega službenici, tvrde, gube povjerenje u smisao prijavljivanja mogućih nepravilnosti.
"Ne pozivamo na linč niti bilo koga proglašavamo krivim. Samo tražimo da se prema svima odnose jednako", zaključio je Sindikat pravosudne policije Hrvatske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare