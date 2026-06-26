Prosvjeduju pravosudni policajci, evo što im je sve Habijan danas obećao

Habijan je rekao da iduće godine kreće izgradnja novog zatvora u Požegi sa 150 mjesta te Centra za dijagnostiku u Zagrebu s 250 mjesta, dok će se u Požegi osigurati smještaj za osobe lišene slobode starije dobi. U planu je i kaznionica u Perušiću za 400 osoba, kao i kaznionica u Žažini s isto toliko mjesta.