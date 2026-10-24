Sindikat: Tri medicinske sestre u mjesec dana otišle iz Zatvora u Zagrebu

Pravosudna policija i sama radi s manjkom ljudi te se oslanja na ispomoći službenika iz drugih kaznenih tijela i prekovremeni rad, pa sustav dio opterećenja prebacuje na službu koja također nema dovoljno ljudi, upozorili su iz sindikata u priopćenju koje je postpisala predsjednica SDLSN-a Iva Šušković.