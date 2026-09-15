Sud odlučio: Ministar Ružić nezakonito otpustio medicinsku sestru

U postupku se analiziralo i tko je sve imao pristup skladištu. Mirjana Cink, koja je u jednom razdoblju mijenjala Predovan, rekla je da se ključ nalazio u sobi glavne sestre, kod računala, te da se 'nigdje nije micao'. Navela je i da ga je davala Dinki Milinković kako bi ga ona predala spremačicama.