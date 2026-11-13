Sindikat upozorava na velike probleme u hrvatskim kazalištima: "Posljedice bi mogle biti nepovratne"

Hrvatska ima pet nacionalnih kazališta, no njihov položaj nije jednak. Dok su suosnivači i financijeri Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu Republika Hrvatska s udjelom od 51 posto i Grad Zagreb s 49 posto, kazališta u Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu znatno više ovise o proračunskim mogućnostima lokalnih osnivača.