DP traži i šest milijuna eura za nastavak sufinanciranja kupnje vozila sa sedam ili više sjedala za obitelji s četvero i više djece. Traže i pola milijuna eura za franjevački samostan i župu Gospe Sinjske, koja sudjeluje u organizaciji komemoracija kod Husine jame u BiH, te 466.000 eura za obnovu crkve Župe sv. Petra i Pavla u Gvozdu. Ta bi sredstva preusmjerili s proračuna Državnog zavoda za statistiku i Agencije za zaštitu osobnih podataka.