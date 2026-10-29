Od Mimare do nove bolnice
Obnovljeno više od 500 zgrada kulturne baštine. Plenković: Ne događa se to samo od sebe
Premijer Andrej Plenković rekao je kako je do sada obnovljeno više od 500 zgrada kulturne baštine, uključujući 270 sakralnih objekata, istaknuvši kako je riječ o velikim investicijama u potresom pogođenim područjima, a pri tome je građane pozvao da posjete obnovljeni Muzej Mimara.
Premijer se na sjednici Vlade u četvrtak u širem kontekstu obnove osvrnuo na svečano otvorenje novoobnovljenog Muzeja Mimara, investiciju od 70 milijuna eura i jedan od glavnih projekata poslijepotresne obnove.
"Muzej je otvoren, riječ je o velikoj, vrijednoj umjetničkoj zbirci Ante Topića Mimare, koju je darovao hrvatskom narodu prije 40-ak godina. Sada u potpuno konstrukcijski, energetski, cjelovito obnovljenoj zgradi s novim postavom predstavlja zaista obogaćivanje kulturne ponude grada Zagreba i cijele Hrvatske", istaknuo je Plenković.
Pozivao je građane da nakon 7. studenoga, kada će biti otvoren za javnost, ponovno ili po prvi put, posjete Muzej i pogledaju što je sve Topić Mimara ostavio hrvatskom narodu kao kulturnu baštinu.
Napomenuo je i da je kroz proces obnove obnovljeno više od 500 zgrada kulturne baštine, uključujući čak 270 sakralnih objekata, no osim tih velikih investicija u područjima gdje su se dogodila dva potresa, premijer je istaknuo kako to nije jedino što se radi u pogledu kulturne infrastrukture.
Naveo je tako da je diljem Hrvatske otvoreno 30 novih ili obnovljenih knjižnica, 40 muzeja i drugih prostora kulture, 16 državnih arhiva vrijednih 100 milijuna eura.
"Takvih je projekata niz diljem Hrvatske, a u ovom trokutu od Mimare pa do nove zgrade Hrvatskog narodnog kazališta - HNK2, neposredno pored stadiona u Kranjčevićevoj i Restauratorskog zavoda koji je također napravljen u bivšoj zgradi Tvornice duhana Zagreb, imamo praktički jedan novi kulturni kvart Grada Zagreba", naglasio je Plenković.
Investicija u stambeni fond u SMŽ-u kakve nije bilo 40 do 50 godina
Izvijestio je da se obnova nastavila i otvorenjem zgrade Ministarstva graditeljstva u Ulici Republike Austrije, zgrade iz kraja 19. stoljeća i jedne od četiri Rudolfove vojarne, a otvorena je i obnovljena zgrada Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, također u središtu Zagreba.
Pri tome je istaknuo kako su praktički svi zagrebački fakulteti obnovljeni te da je ukupno do sada blizu milijardu eura investirano u obnovu obrazovnih institucija u okviru Sveučilišta u Zagrebu.
Osim toga, podsjetio je na investicije i u obnovu zdravstvenih ustanova u Zagrebu nakon potresa, a posebno je istaknuo i polaganje kamena temeljca za novu Nacionalnu dječju bolnicu u Blatu, vrijednosti 240 milijuna eura i u koju će gravitirati oko 300 tisuća djece, poručivši kako će to biti "kruna projekta investicije i obnove".
Plenković je rekao kako se nastavljaju i aktivnosti na Banovini te istaknuo dovršetak obnove i modernizacije Lječilišta Topusko i Top-Terma, investicije vrijedne 48 milijuna eura, koja je dio i šire revitalizacije Sisačko-moslavačke županije nakon potresa.
U tom kontekstu posebno je istaknuo otvorenje Zavoda za hiperbaričnu medicinu KBC-a Zagreb u Petrinji, naslonjen na Veteranski centar Petrinja, otvorenje potpuno nove Ekonomske škole u Sisku, vrijedne 10 milijuna eura te brojne druge obnovljene škole i vrtiće na Banovini, kao i višestambene zgrade.
"57 dovršenih od 59 ukupno planiranih višestambenih zgrada, gdje svaka od tih zgrada ima između 13 ili 19 stanova. Investicija u stambeni fond u Sisačko-moslavačkoj županiji kakve nije bilo, sigurno, između 40 i 50 godina", istaknuo je.
Sve to, dodao je, pokazuje cjelinu aktivnosti Vlade da nakon dva razorna potresa revitalizira i Grad Zagreb i Banovinu.
Od ukupno 5,3 milijardi eura utrošenih u obnovu, oko 3,15 milijarde odnosi se na Zagreb, a 2,15 milijarde eura na Banovinu.
"Sve to skupa ne događa se samo od sebe, ne događa se spontano, ne radi to netko drugi, to radi organizirano i sustavno Vlada u partnerstvu sa županijama, gradovima i općinama potresom pogođenih područja", poručio je.
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