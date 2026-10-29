Obnovljeno više od 500 zgrada kulturne baštine. Plenković: Ne događa se to samo od sebe

Osim toga, podsjetio je na investicije i u obnovu zdravstvenih ustanova u Zagrebu nakon potresa, a posebno je istaknuo i polaganje kamena temeljca za novu Nacionalnu dječju bolnicu u Blatu, vrijednosti 240 milijuna eura i u koju će gravitirati oko 300 tisuća djece, poručivši kako će to biti "kruna projekta investicije i obnove".