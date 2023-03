Podijeli :

Gost Novog dana bio je Gordan Palić, poduzetnik koji je preko svoje neprofitne udruge Digitalne tehnologije, pokrenuo novu web platformu "Profesionalne usluge".

Platforma “Profesionalne usluge” nudi širok spektar usluga, od raznih majstorskih radova, čišćenja i šminkanja do IT usluga i edukacija.

“Vidjeli smo da je problem doći do profesionalnih kadrova. Danas su majstori često nekvalificiran kadar, mnogi se tako predstavljaju. Oni koji su stvarno majstori rezervirani su i tjednima unaprijed, teško je doći do njihovih usluga. Kada vide da su jako traženi, onda imaju priliku i jako dići cijenu. Ključan problem je tu što se dio majstorskih radova plaća i unaprijed. Mi želimo ponuditi pod jednim kolektivom, na profesionalnoj razini, da čovjek to može platiti na rate, karticom”, pojasnio je Gordan Palić.

Ponuda u roku par dana

Pojašnjavajući proceduru, kazao je da čim prime upit, unutar dan ili dva, a najčešće isti dan stupe u kontakt s korisnikom kojem je potrebna usluga.

“I u roku dan, dva izlazimo na teren tako da u roku par dana čovjek može imati službenu ponudu”, dodao je.

Naglašava da oni nude profesionalne radove za koje se može platiti karticom, na 12 rata.

“To čovjeku puno znači. Obično se kod kupnje da provući kartica, ali kod usluga samog majstora je bilo plaćanje gotovinom ili na račun. Tu smo omogućili da ta usluga se može platiti u obrocima. Velika je razlika kada netko uđe u neku adaptaciju i krupni iznos može platiti na 12 rata”, rekao je Palić.

Provjereni stručnjaci

Na pitanje koliko je teško pronaći kvalitetne radnike, rekao je da je bilo dosta teško dosad.

“U zadnjih godinu dana imali smo 17 natječaja za razne djelatnike. Pri samom kadroviranju imali smo uvijek stručnjake koji već imaju renomirane firme, koji se desetke godina bave tim određenim poslom. Mi smo svakog od tih naših majstora upoznali, provjerili, vidjeli kako rade, kolike reference imaju. To je sve riječ o ljudima koji imaju dugogodišnje iskustvo”, rekao je dodajući da neke kadrove nisu uspjeli pronaći.

“Istraživali smo tržište, osjetili smo da, primjerice, puno ljudi je staro, ozlijeđeno, operirano, ali isto treba šišanje, pedikuru, manikuru… Pokušali smo objediniti te kadrove, jednostavno nismo mogli naći dovoljno adekvatnu uslugu. Onda radije s tim nismo ušli s tim kategorijama na portal”, kazao je Palić.

Osim usluga koje se plaćaju, pružaju, primjerice, i besplatne instrukcije učenicima koji si to ne mogu pružiti.

“Nismo striktno tu zbog novaca. Mi smo neprofitna udruga, mi ćemo imati neke prihode, ali kada pokrijemo troškove, kadrove, ne možemo imati dobit. Ono što ostane na računu, može služiti za neke druge projekte”, rekao je navodeći kao primjer drugih projekata besplatne edukacije i popravke potrebitima.

